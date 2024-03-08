男稱做愛消業障 下藥性侵女友女兒還3P...重判13年
新北市三峽區一名林姓男子2020年2、3月間，竟連續7次自稱神明附身要「消業障」，要求同居女友女兒喝下不明藥物後性侵，過程中還要求做愛要滿7次，才能成功驅趕被害身上冤親債主，讓法事圓滿，甚至和母女同時發生性關係。新北地方法院依以藥劑強制性交罪共7罪，合併判處林男徒刑13年。
判決指出，林男2020年2、3月間，分別在住處或工作所在工廠的神明廳、住處房間性侵被害人，每次事前都會要求被害人喝下名為牛樟芝，實則不明成分的飲料，待被害人感到暈眩、無力反抗時再加以性侵。當中林男無視被害人拒絕或生理期，堅持內射才有法力，如果拒絕就不能算7次裡面的1次，將導致整個法事失效。
事後林男與被害人對質時，辯稱自己和母女2人「或許是有一些姻緣我也不知道，什麼姻緣卡在一起…神明跟我們講，我們3個是主要修行人…啊我也不知道說當時為什麼迷迷糊糊一定會發生那種關係」。
警訊時他又供稱，是「上面」關聖帝君指示做他什麼就做什麼，不否認曾與被害人母女3人一起「淨身修行」，也就是沒有穿衣服一起修行。至於喝飲料有放鬆效果，可以更快進入「無」的狀態。
為此，合議庭斥責林男，佯裝以宗教名目的神棍和下藥等手段，無視自己身為其母男友身分，強制被害人發生性行為多次，甚至找來其母加入，「顯見其居心險惡，泯滅人性，非常人可比」，造成被害人身心受創求醫，惡性重大，依法予以重判。
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