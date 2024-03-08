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二男找少女設計「仙人跳」 一男遭勒索10萬一男飛車逃脫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣26歲江姓男子和施姓友人，說服一名未成年少女合演「仙人跳」，先後找兩名喜歡她的男子援交，在性交易時江嫌、施嫌分持刀械棍棒勒索錢財，第一名男子被迫交付10萬元，第二名男子逃跑求救，警方循線逮捕江嫌等人。彰化地方法院審結江男罪行，依共同犯恐嚇取財罪判處有期徒刑10月、共同犯恐嚇取財未遂罪有期徒刑5月。可上訴。

判決書指出，江嫌、施嫌（112年度已審理終結）找未成年女性朋友（犯行由彰化地院少年法庭審理）設計仙人跳謀財，去年2月由少女打電話給喜歡她的丙男，佯稱母親生病要用錢，相約到彰化市某摩鐵援交，少女暗中沒鎖門就與丙男進行性交易，江嫌持錄影機、施嫌持武士刀闖進房間指責丙男強姦少女，要負責賠償，否則將上傳側錄不雅影片，江嫌抓起房間椅子作勢毆打，令丙男心生畏懼，由施嫌帶領去某超商ATM提領兩萬元，連同丙男身上6200元一併取走。

江嫌二人食髓知味，同日晚間約丙男談判，載往彰化市八卦山偏僻道路，強迫拿出20萬元解決，丙男打電話給友人借款被拒，施嫌強迫和恐嚇丙男給錢，「否則就要把你從這裡推下山坡」，丙男答應分兩個月各給4萬元才被放走。

乙男也喜歡少女，江嫌三人和少女也設計仙人跳，少女約乙男相約假日到某國小見面，翻牆進入校園並到司令台，當談妥2000元援交，江嫌二人拿球棍衝出來指責乙為何與少女性交易，脅迫去外面談要給多少錢，乙配合走到校門口即逃向他的機車飛快騎走，施嫌駕車載江嫌、少女追趕，乙騎到鄰鎮的派出所報案，警方追緝並逮捕江嫌等3人。

法官審酌，江嫌不思己力獲取財物，竟與施嫌、少女共同恐嚇取財，所為均殊值非議，江嫌坦承犯行但犯後沒悔意，兼衡他的智識、工作、待遇和家庭狀況，依共同犯恐嚇取財罪判處有期徒刑10月，沒收犯罪所得、另依共同犯恐嚇取財未遂罪有期徒刑5月，得易科罰金。可上訴。

彰化地方法院判處設計仙人跳的江嫌各10月、5月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處設計仙人跳的江嫌各10月、5月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影

恐嚇 援交

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