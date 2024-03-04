藝人胡睿兒「撿屍」性侵刑滿還要矯治 蹺課被起訴法院開庭又沒來

藝人「蛇姬」林采緹前夫、團體「Under Lover」成員胡睿兒在夜店「撿屍」犯乘機性交罪入監，假釋期滿後，要接受身心治療及輔導教育，胡三次「蹺課」，檢方依性侵害防治法起訴他，台北地院今天傳喚胡出庭，胡又沒現身。

本名胡睿楷的胡睿兒是依乘機性交罪判刑2年確定，入獄服刑，但獲假釋出獄，假釋期間付保護管束，不過，胡的保護管束2022年5月7日已期滿。

性侵害防治法的立法精神，是要將性侵犯的「毛病」矯治到好為止；第31條規定，對於性侵害受刑人獲假釋者，如經地方政府評估，還是可能持續安排身心治療、輔導或教育課程，胡即在專家評估後由市政府安排要去上課。

法院今天開庭時，法官詢問胡睿兒的公設辯護人胡有無請假，公設辯護人回稱，卷證內沒有胡的聯絡電話，也未收到請假訊息，公訴檢方表示請法院依法審理，法官則表示本案候核辦。

2018年6月16日深夜，胡睿兒在台北市信義區夜店狂歡，隔天凌晨，胡與女舞客交談後，一同飲酒、跳舞，胡將對方帶到地下一樓中控收發室後方的梯間平台，被害女子因不勝酒力而趴在胡的身上。