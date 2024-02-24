快訊

白車慘變泥車！新莊建案「水泥瀑布」灌頂波及15輛車 新北市府勒令停工

OpenAI執行長傳擬砸7兆美元建廠 張忠謀這番話遭外界認為有玄機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「抱睡」越線！莽男喊「妳好香」偷摸女私密處 挨告吃9個月牢飯

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

賴姓男子先前上網與女子相約到台北市某旅館「抱睡」過夜，試圖越線發生性關係，對女子稱「妳好香」，隔著衣物用下體摩擦女子臀部，並伸手觸摸女子隱私處，直到對方持續制止才罷手；女子事後不甘受害提告，檢警介入起訴賴男，法院近日審結依強制猥褻罪判賴男徒刑9月。

據悉，「抱睡」是近年新出現的交友型態，孤單寂寞的單身男女會在交友軟體上相約同床聊天入睡過夜，理論上不包含發生性關係，相較「約炮」單純，但仍具有後續交往發展的可能性。

檢警調查，賴男2021年底在網路社群軟體上約女網友「抱睡」，兩人12月17日中午先到台北市大同區一間早餐店吃早午餐，再到中山區林森北路某旅館內開房間「抱睡」。

賴男明知「抱睡」活動僅包含同床睡眠、休息，過程中僅可擁抱，不包含猥褻或性交行為，仍對女子說「妳好香」、「身體跟影片一樣好色情」、「有沒有感覺到」等，同時伸手探入女子長裙，隔著內褲觸摸女子陰部，又隔著胸罩觸摸女子胸部。

女子伸手撥開賴男的手並出言制止「不要這樣」，賴男還問「妳看我都硬成這樣了」、「誰睡得著」、「妳不想要嗎？」又隔著衣物用生殖器摩擦女子臀部，女子一路退到床邊，趁隙用手機傳訊友人求救，友人獲悉後來電，女子藉故離開，就此脫困，事後不甘受害，向案發轄區中山警分局報案提告。

賴男到案供稱，確實有與女子相約「抱睡」，但無強制猥褻行為，相約「抱睡」時未明訂什麼事情不能做，當天是主觀上認為女子有意發生性關係，所以有肢體接觸「試探」，女子制止後就沒有再繼續觸碰對方。

賴男律師指稱，女子在網路上販售自己的私密照，賴男購買6支影片，女子同意與賴男「抱睡」，兩人在旅館裡完澡躺在床上聊天，以一般正常男性想法，賴男與女子肢體接觸主觀上無強制猥褻故意。

法官認為，女子事前已告知賴男「不要發生性行為」，賴男仍違反約定，女子友人也證稱，女子案發時傳訊求救，事後也因賴男行為感到恐懼及憤怒，且賴男事後有在社群平台上發文道歉並坦承沒有信守承諾，賴男對於約「抱睡」失約踰矩等應屬實情。

賴男2021年底在網路社群軟體上約女網友「抱睡」，兩人12月17日中午先到台北市大同區一間早餐店吃早午餐，再到中山區林森北路某旅館內開房間「抱睡」。記者李隆揆／攝影
賴男2021年底在網路社群軟體上約女網友「抱睡」，兩人12月17日中午先到台北市大同區一間早餐店吃早午餐，再到中山區林森北路某旅館內開房間「抱睡」。記者李隆揆／攝影
轄區中山分局獲報介入偵辦。記者李隆揆／攝影
轄區中山分局獲報介入偵辦。記者李隆揆／攝影

猥褻 社群 網路

延伸閱讀

強制猥褻鍾沛君案 檢方從重求刑：朱學恒無力回天還在鬧脾氣

護墊會增加私密處感染風險？醫指「4疑慮」能避免使用盡量避免，3招降感染風險

晚安小雞傳遭判2年 林智群：要開箱柬埔寨監獄了嗎？

共軍年後首度戰備警巡 越線飛機距基隆41海里

相關新聞

獨／新北消防員涉性騷護理師 消防局：已開性平會調查

新北市消防局第二救災救護大隊羅姓消防員，上個月11日晚上餐敘結束，準備從大隊部回家，他巧遇心儀女護理師，藉酒意連續兩次環...

「抱睡」越線！莽男喊「妳好香」偷摸女私密處 挨告吃9個月牢飯

賴姓男子先前上網與女子相約到台北市某旅館「抱睡」過夜，試圖越線發生性關係，對女子稱「妳好香」，隔著衣物用下體摩擦女子臀部...

男煞到俏護士 瘋狂情書示愛「真的想要愛死你」被起訴

新北市一名曾姓男子2021年前往永和區某診所就診後，對診所內一名女護理師驚為天人，於是鋪天蓋地展開情書攻勢，卻在女方多次...

人夫酒後指姦小姨子鬧出人命...妻罵「只有畜生會幹」

苗栗縣陳姓男子在13年前結婚、育有子女，但陳在2014年間趁小姨子喝醉後，撫摸小姨子胸部、以手指侵入下體方式性侵，陳妻批...

男網友接送尾隨進廁所無套性侵 少女崩潰嚇哭急買避孕藥

台中蔡姓男子上網認識1名國中少女，騎車載她回家途中卻尾隨對方進女廁，不顧她尖叫反抗竟強吻襲胸逼口交，甚至沒戴保險套硬上得...

廣邀全台單男參與「大風吹」性愛轟趴 發起情侶檔這麼判

50歲張姓男子與56歲范姓女友經社群軟體廣邀全台單男，參與「大風吹」性愛轟趴，每人約收取3千元不等費用，去年8月24日台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。