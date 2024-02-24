「抱睡」越線！莽男喊「妳好香」偷摸女私密處 挨告吃9個月牢飯

賴姓男子先前上網與女子相約到台北市某旅館「抱睡」過夜，試圖越線發生性關係，對女子稱「妳好香」，隔著衣物用下體摩擦女子臀部，並伸手觸摸女子隱私處，直到對方持續制止才罷手；女子事後不甘受害提告，檢警介入起訴賴男，法院近日審結依強制猥褻罪判賴男徒刑9月。

據悉，「抱睡」是近年新出現的交友型態，孤單寂寞的單身男女會在交友軟體上相約同床聊天入睡過夜，理論上不包含發生性關係，相較「約炮」單純，但仍具有後續交往發展的可能性。

檢警調查，賴男2021年底在網路社群軟體上約女網友「抱睡」，兩人12月17日中午先到台北市大同區一間早餐店吃早午餐，再到中山區林森北路某旅館內開房間「抱睡」。

賴男明知「抱睡」活動僅包含同床睡眠、休息，過程中僅可擁抱，不包含猥褻或性交行為，仍對女子說「妳好香」、「身體跟影片一樣好色情」、「有沒有感覺到」等，同時伸手探入女子長裙，隔著內褲觸摸女子陰部，又隔著胸罩觸摸女子胸部。

女子伸手撥開賴男的手並出言制止「不要這樣」，賴男還問「妳看我都硬成這樣了」、「誰睡得著」、「妳不想要嗎？」又隔著衣物用生殖器摩擦女子臀部，女子一路退到床邊，趁隙用手機傳訊友人求救，友人獲悉後來電，女子藉故離開，就此脫困，事後不甘受害，向案發轄區中山警分局報案提告。

賴男到案供稱，確實有與女子相約「抱睡」，但無強制猥褻行為，相約「抱睡」時未明訂什麼事情不能做，當天是主觀上認為女子有意發生性關係，所以有肢體接觸「試探」，女子制止後就沒有再繼續觸碰對方。

賴男律師指稱，女子在網路上販售自己的私密照，賴男購買6支影片，女子同意與賴男「抱睡」，兩人在旅館裡完澡躺在床上聊天，以一般正常男性想法，賴男與女子肢體接觸主觀上無強制猥褻故意。