教練性侵小球員校方不知情 學者點出校園安全2死角

南投縣某國小棒球教練長期對球員猥褻、性侵，遭檢方聲請羈押禁見獲准。 （示意圖，非新聞當事人） 圖片來源／Ingimage。

南投縣國小教師兼棒球教練涉嫌長期性侵小球員，家長指控教練早有猥褻、性侵球員記錄，學校依舊聘用導致更多學生受害，校方卻表示不知情。學者認為，這暴露校園防性侵害兩盲點，一是性平教育未落實，學童遭侵害不敢聲張，二是未要求教師避免和學生非公開場所單獨相處，給了狼師可趁之機。

國立彰化師範大學輔導與諮商學系教授郭麗安說，兒童在發展階段，不清楚人際互動關係，對老師、教練要求單獨相處或碰觸身體很難抗拒，為此，教育部要求學校務必落實性平教育，讓學生清楚知道哪些行為不恰當，並向其他教師或校方反映，以免身體權受侵害。

這名棒球教練涉案時間長達十年、受害學生人數眾多，狼師對兒童誘騙時，常會使用權力與師生身分關係，以不同形式加害學童，都有徵兆可循。經常與個別學生獨處就是其一，校方如果主動詢問學生，應能及時發現教練有不當行為。

另外，學生如果確實瞭解性平教育，在教練碰觸身體私密部位、或以言語暗示性行為時，學生就會主動告知其他老師或校方，不至於受害後只能忍氣吞聲，甚至擔心家長、學校知曉。教練涉案時間長達十年，都沒學生敢聲張，更讓教練為所欲為。

郭麗安說，教練和球員的關係，比一般師生更緊密，有的教練為學生傾注心力，培育運動人才，更因此，不能讓少數狼師惡行，導致師生關係變調。學校應明確規範，避免教練和個別學生獨處，教練因教學碰觸學生身體也應事先說明，某些身體部位更不能碰觸，就如醫師避免單獨觸診病患私密部位或要求病患單獨脫衣檢查身體，只有落實性平規定，才能保護學童安全。

郭麗安說，去年南投縣劉姓國小校長長期性侵學生，今年初又爆發棒球教練惡行，暴露校園仍有許多陰暗面，但接連有學生揭發惡行，說明學生自我保護意識增加，更讓狼師為惡行付出代價，仍有正面積極意義。

不過，未成年兒童、青少年在校園處於相對弱勢，更需要制度保護，校園性平教育不能流於表面，否則仍會讓有心人利用身分、師生權力不對等關係伸出狼爪，讓學生一再受害。