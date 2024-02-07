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南投黃姓棒球教練伸狼爪10年 多名小球員遭猥褻、性侵

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣黃姓國小棒球教練，涉嫌對小球員猥褻性侵，時間長達10年以上、至少十多名學童受害。南投地檢署昨天拘提黃姓教練，被害學童家長質疑，黃姓教師過去便曾有猥褻、性騷擾學生紀錄，校方為何還繼續聘用？檢方訊後聲請羈押禁見獲准，並呼籲受害學童、家長勇於出面指證。

南投縣教育處表示，對於黃姓教師涉嫌猥褻、性侵害學童，學校已經依性平法召開性平會，對黃姓教師做出停聘處分，組成調查小組瞭解案情。教育處並無黃姓教師猥褻或性侵通報或記錄。對於家長指控，也會瞭解校方是否知情或隱匿。

家長出面檢舉，黃姓教師在南投縣一所國小擔任教師，並兼任學校棒球隊教練，利用執教機會，對小球員長期猥褻甚至性侵，檢察官吳慧文指揮南投警分局組成專案小組，連日積極蒐集證據，昨天對黃姓教練家中、辦公室執行搜索，並拘提到案。

檢察官訊問後，認為黃姓教練犯罪嫌疑重大，有湮滅證據及勾串證人，並反覆實行同一犯罪行為，向法院聲請羈押，法官審理後，裁准黃姓教練羈押禁見。

據了解，黃姓教師執教多年，因為熱愛棒球擔任球隊教練，多次出賽獲獎。他曾自述，將小球員當成自家孩子，除了要求球技和訓練外，更關心球員的生活狀況，甚至半夜會巡視球隊，幫球員蓋被子，他還因此獲得杏壇芬芳獎。

但家長指控，黃姓教師早年便有猥褻、性侵球員紀錄，受害學童和家長同意和解，沒想到他故態復萌，繼續對小球員伸出狼爪，作案時間至少10年，被害小球員至少十多人以上。可惜的是，校方竟然繼續聘用這樣的狼師，才讓其他學童繼續受害。

南投地檢署表示，對於保護學生檢方謹慎蒐證，且會持續深入調查偵辦，並呼籲如有曾經遭受侵害的學童或其家長勇於出面指證及提出告訴，協助提供更多證據或資訊，以利全面釐清案情。

南投縣國小黃姓棒球教練涉嫌對多名球員猥褻、性侵，遭羈押禁見。圖／本報資料照片
南投縣國小黃姓棒球教練涉嫌對多名球員猥褻、性侵，遭羈押禁見。圖／本報資料照片

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