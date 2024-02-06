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國中女學生問1事…老師驚覺不對勁 約砲男辯下體潰爛脫罪失敗

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣一名14歲少女在前年間透過交友軟體，認識王姓男子，二人認識5天後，就與另外兩名友人以慶生為由，約到汽車旅館內，王與少女單獨在房間內發生性關係，少女因處女膜破裂流血，王未射精，少女事後向音樂老師詢問「懷孕問題」，意外揭露此事，王到案辯稱，未與少女性交，因他生殖器潰爛，但法官調閱就醫紀錄後不採信，判王1年2月徒刑。

判決指出，彰化縣14歲少女在前年4月間，透過交友軟體「探探」，認識王姓男子，二人聊天時，少女即向王提及年齡，但二人仍在認識5天後，以替另名少女（下稱A女）慶生為由，一行4人一起前往汽車旅館，少女與王開一間房間，A女則與友人另開一間房間。

王男一度邀約少女性交，但少女不願意，後來王又要少女去邀A女到房間內「3P」，少女回答「不好吧」，隨後即順著王男意思，與王男發生性關係，王因有戴保險套，加上少女性交過程中，處女膜破裂流血，王即停止動作，沒有射精。

少女事後因後悔，擔心後續問題，在學校上音樂課時，向音樂老師詢問有關「懷孕」的問題，音樂老師察覺有異後，少女才講出與王男發生性關係一事，校方因此展開相關輔導機制，通知警方，警方循線查緝王男到案。

不過王男到案時，否認犯行，辯稱他因皮膚病狀況，導致尿道炎，下體潰爛，無法與少女發生性行為

台中高分院審理時認為，此案有少女及其他證人證詞，沒有誣陷王男的理由，另外王男所述有關下體潰爛一事，王男就診尿道發炎的紀錄，都是在本案發生之後，另外根據醫院診斷，王男雖有皮膚狀況，但下體沒有潰爛狀況，仍可以發生性行為，不採信王男供述，維持一審認定，依對未滿16歲少女性交罪，判刑1年2月，可上訴。

彰化縣一名國中少女與王姓網友在汽車旅館內發生關係，台中高分院判王1年2月徒刑。示意圖／ingimage
彰化縣一名國中少女與王姓網友在汽車旅館內發生關係，台中高分院判王1年2月徒刑。示意圖／ingimage

彰化 性行為 未成年

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