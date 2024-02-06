知名餅店小開遭爆趁妻坐月子約砲少女 周刊挨告求償百萬結果出爐

台灣台北地方法院。本報資料照

知名餅店小開被鏡週刊報導在妻子坐月子期間外遇、約砲，對象還是少女，最終被法院判有罪確定，他認為周刊侵害名譽權、肖像權、隱私權，提告要求周刊和記者等人連帶賠償100萬元，台北地方法院認為張非公眾人物，周刊報導確實侵權，判周刊、記者和編輯應連帶賠償15萬元，並移除報導、不得再印刷、販售或轉讓紙本雜誌，可上訴。

小開提告主張，他2022年和前妻離婚，前妻向周刊記者爆料他婚前、婚後感情狀況、刑案過程，並提供他的照片和切結書翻拍照片，周刊寫成報導上傳至網站，並出版書面報導，臉書也分享相關新聞。

小開指出，他不是公眾人物，對於婚姻忠貞與否、感情生活、性生活或前科都是私人領域事項，與公共利益無關，認為記者、編輯未盡查證義務，甚至故意曲解刑事判決原意，還揭露他的照片，讓外界可以特定他本人，已侵害名譽權、肖像權、隱私權，請求周刊、總編輯、記者、編輯連帶求償100萬元，並移除報導，不得再繼續印刷、販售或轉讓雜誌。

周刊反駁，小開是餅店接班人，屬於非自願性公眾人物，且報導內容涉及公益，警剔未成年人小心受害，且刑事判決已揭露小開犯罪資料，照片也早被公開在臉書上，沒有侵害隱私權、肖像權和名譽權。

台北地院指出，小開不是政治人物、演藝人員，也不是重大新聞事件中的犯罪或被害人，即使餅點頗負盛名，也難以認為是公眾人物。

判決指出，周刊報導寫「小開遭控渣男」、「劈腿成性」、「外遇高中生」、「妻魔鐵抓姦」、「丈夫頻約砲」，描述小開慣性外遇，妻子坐月子期間仍與年輕女子約砲，簽立切結書後仍購買情趣內衣給其他女人，此內容是與公共利益無關的私人事物，已侵害小開的名譽權、肖像權和隱私權。

法院認為，報導提及小開「外遇對象為未成年少女，遭法院判刑」，指小開要求少女自拍露胸、下體、臀部照片，被法院判刑1年2月，緩刑3年，但報導通篇未見法治宣導、促使兒少注重性隱私權保護等公益目，充其量只屬於「八卦」性質，不符合比例原則，判決周刊、記者和編輯連帶賠償小開15萬元，並移除報導，不得繼續印刷、販售或轉讓雜誌。