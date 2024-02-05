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玩性愛挑戰遊戲一人分飾二角 渣男騙財騙色判4年

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

無業男子王駿宏涉嫌於2022、2023年間，透過網路和交友軟體假藉舉辦性愛挑戰遊戲，一人分飾二角，同時扮演主辦人和關主，以15分鐘內讓關主射精，可獲得50到1000萬元不等獎金為由，誆騙5名女子和1名少女自願付費參加遊戲，和他多次發生性關係。新北地方法院依詐欺取財、詐欺得利及恐嚇共7罪，判處他4年徒刑。

檢方原以強制性交等罪起訴王男，但法官認為，吳男是以詐術誘騙被害人發生性關係，並無強暴、脅迫等方式壓抑、妨害女方性自主權，因此變更起訴法條改判。6名被害人中，5人成年，1名16歲以上、未滿18歲的少女，王男因透過通訊軟體揚言散布少女參加性愛挑戰賽失敗的畫面，藉此恐嚇少女與他發生性關係，少女報警才東窗事發。

其中受害最慘1名被害人，不僅遭騙財騙色，還被王男拐騙參加30天「闖關賽」，挑戰連續30天與關主性行為，即可獲得最高2000萬獎金，甚至將賽事移師到日本舉辦，要求女方先行墊付旅費。結果共使該名被害人前後發生9次性行為，支付9次報名費加旅費近55萬元，還為了討好王男扮演的關主，自掏腰包送給王男一支近3萬5千元的iPhone 14 Pro手機。

該名被害人供稱，自己與王男是透過交友軟體認識，對方自稱「Mr.」，表示有一個口交15分鐘讓關主射精的挑戰，關主是用抽的，若參加遊戲有帥的也有醜，會簽保密協定，若挑戰失敗不僅要付參加費，還要完成一次性行為作為懲罰，若成功獎金則是1000萬元。

但隨著多次參加各種項目不同的挑戰賽，被害人發現，王男扮演的「Mr.」，每次都告訴她關主中有帥哥，但講了很多次，不管怎麼抽關主，最後都是王男出面和自己發生性行為，才懷疑是對方自導自演。

無業男子王駿宏涉嫌透過網路和交友軟體假藉舉辦性愛挑戰遊戲，一人分飾二角扮演主辦人和關主，誆騙5名女子和1名少女自願參加遊戲，與他多次發生性關係，遭新北地院依詐欺取財、詐欺得利及恐嚇共7罪判處4年徒刑。記者蔣永佑／攝影
無業男子王駿宏涉嫌透過網路和交友軟體假藉舉辦性愛挑戰遊戲，一人分飾二角扮演主辦人和關主，誆騙5名女子和1名少女自願參加遊戲，與他多次發生性關係，遭新北地院依詐欺取財、詐欺得利及恐嚇共7罪判處4年徒刑。記者蔣永佑／攝影

交友軟體 性愛 性行為

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