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觀察站／性侵案檢警蒐證草率 難向社會交代

聯合報／ 本報記者張議晨陳金松

高雄地檢署與高雄地方法院。圖／聯合報系資料照片
高雄地檢署與高雄地方法院。圖／聯合報系資料照片
高中少女上學途中遭惡狼性侵，社會恐慌，警方火速逮捕「嫌犯」安撫民心，如今卻被法院認為蒐證錯漏百出，連體型、犯案機車都有差異，當初押了五個月的嫌犯獲判無罪，檢警證據禁不起檢驗，「真凶」不明，沒還少女公道，也難向社會交代。

根據高雄警方偵查，犯嫌案發當天上午六時二分許騎車進入鳳山鎮東街六十四巷，廿分鐘後黃男騎車從隔壁巷離去。二人機車雷同，警方認為犯嫌「變裝」，鎖定黃男涉案。

但法院勘驗證據發現無完整影像檔，僅有截圖，還是警方以手機「翻拍」監視器畫面取得，無動態錄影畫面留存。

沒有監視錄影自無從調查完整逃逸過程，另檢警未提供黃男外出時穿著畫面，法官認為沒有證據證明逃入巷弄者就是黃男，也無法確認黃「變裝」逃逸。

更讓法官質疑的是，少女警詢筆錄時曾指認嫌犯另有其人，檢警卻未謹慎，漠視黃男身高、體型等諸多差異，連扣案所謂犯案手套也沒有微物跡證；間接、直接證據均不足，自難讓黃男入罪。

法官判決依心證，心證形成仰賴司法警察嚴謹蒐證，審理時所有攻防皆需圍繞證據進行；此案蒐證禁不起檢視，自白筆錄也有瑕疵，誰是真凶仍不清楚，檢警難辭其咎。

法治社會講求證據，寧可錯放，也不允許釀冤屈；國內科學辦案觀念日臻健全，司法機關應清楚，要讓犯罪者接受制裁，嚴格調查證據是基本責任。

二年前的性侵案因蒐證草率，鬧出可能抓錯人烏龍，受害者傷口再度被撕裂；檢警錯失「破案」契機之後，該思考如何重拾社會對執法的信心。

司法 監視器

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