少女上學遭性侵 洗車工無罪

高雄一名高中少女二年前清晨上學途中遭到性侵，檢警鎖定黃姓洗車工抓人，黃落網後自白認罪，但法官查出黃男身形與監視器拍到有別，不排除嫌犯另有其人，判黃男無罪。示意圖／Ingimage授權 高雄一名高中少女二年前清晨上學途中遭到性侵，檢警鎖定黃姓洗車工抓人，黃落網後自白認罪，被羈押五個月；但法官查出警方引導式問詢，筆錄有瑕疵，自白不具證據力，且黃男機車特徵不符，身形與監視器拍到有別，扣案作案棉手套也無ＤＮＡ，不排除嫌犯另有其人，判黃男無罪。

這起隨機性侵案當初引起社會震驚，高雄市警局派高層出面滅火，加派警力巡邏，七天後抓人才安撫民心。高雄地檢署說，檢察官是依據相關證據認定黃涉有重嫌，法官對證據認定不同，將於收到判決後研議是否上訴。

被害少女前年三月十六日清晨五時許，在高雄捷運凱旋站門口遭戴口罩男子騎車撞倒，拖到附近暗巷指侵，附近路人聽到哭喊聲查看，嫌犯罷手逃逸。

警方七天後逮捕黃男，查扣作案棉布手套、變裝後衣物；檢方聲押黃男獲准，黃被押五個月以卅萬元交保，依妨害性自主罪嫌起訴。

檢警偵查時黃自白認罪，但法院審理時他否認，法官發現警方詢問時曾經恫稱「不認罪家人都會被帶回，一定會被羈押，關起來」，且筆錄過程都是引導式問話。

另檢方複訊時黃答不出犯案、逃逸經過，甚至答出與事實不符情節；因搜索時黃已受警方不正方式要求認罪，自白不具任意性，無證據能力。

法官也發現，犯嫌機車擋泥板破損，車側貼反光條，黃男機車外型相符，但擋泥板完好也無反光條，無法認定是同輛機車。

黃男身高約一八○公分，被害人供述犯嫌身高與父雷同，約一六八公分，犯嫌走路外八，黃男無，扣得棉手套未驗出黃男與少女ＤＮＡ，也未扣到犯嫌作案時衣物。

法官認定，檢警稱犯嫌變裝逃逸，但犯案機車無法證明與黃男同一輛，身型或穿著也不同，不能排除另有其人犯案。

曾任檢察官、律師李茂增說，自白要具證據力，須清楚交代犯案經過，如穿著衣物、交通工具、逃逸路徑等，若連基本犯罪事實都無法交代，稱不上自白，難為證據，全案有必要重啟調查。