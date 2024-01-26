狂踩妻頭臉50次再性侵、燒陰毛、拍裸照致死 變態人夫判無期定讞

屏東縣曾姓男子3年前和妻子在回家途中爆發衝突，他揮拳毆打妻子、賞巴掌，用腳狂踩對方頭臉部至少50次，趁妻子昏迷再以手指性侵，拿打火機燒陰毛，並用手機拍妻子裸胸和下體照片，最終妻子傷重不治，最高法院依殺人、乘機性交等罪判無期徒刑定讞。

曾（45歲）和同年齡的妻子2021年12月15日晚間9時許，到友人住處喝酒，兩人隔日凌晨先後離開，但曾遲遲等不到妻子回租屋處，再度回頭尋找，兩人在回家途中發生爭執，曾被妻子言語刺激後，當街揮拳毆打、掌摑妻子，用左腳重踩妻子頭臉部至少50次，以膝蓋重壓、身體躍起再重壓妻子腹部至少10次，妻子陷入昏迷。

曾見妻子失去意識，且褲子被拉至腳邊、上衣掀至頸部，二度以手指性侵，再拔陰毛、以打火機燒陰毛，最後拿手機拍下妻子裸身、胸部、下體等3張照片。

妻子被虐到顏面多處瘀傷、右眉裂傷、門齒斷裂、多處肋骨骨折及肋間出血、腹部多處瘀傷、腹腔內積血超過1000毫升、胰臟出血等。曾事後打119將妻子送醫救治，但急救後仍因頭、胸、腹部多處瘀傷、腹腔大出血而不治。

曾否認犯行，供稱他當時喝醉，「根本不知道自己做了什麼」，也無法控制自己行為，且當時是在大馬路邊，他不可能性侵妻子，更沒有拍私密照片，況且他發現妻子受傷後就立刻叫救護車送醫，沒有殺人動機和犯意，頂多是傷害致死。

法院根據監視器畫面，認定曾虐打、指侵並拍攝私密照片，且曾警詢、一審審理時說「她一直罵我沒用，且一直打我」、「我們兩人從花蓮，騎車來到屏東工作，目的只有一個就是幫她賺取罰金，她很過份，她笑我沒有用」，顯見並未因酒醉影響行為辨識能力。