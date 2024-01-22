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偷拍小情侶親熱外流 重判8年

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高姓男子從公廁隔間上方空隙偷拍高中情侶口愛片，被判8年徒刑。示意圖。記者張議晨／攝影
高姓男子從公廁隔間上方空隙偷拍高中情侶口愛片，被判8年徒刑。示意圖。記者張議晨／攝影
高雄一對高中小情侶前年在台鐵車站廁所內偷嘗禁果，遭高姓男子偷拍轉傳，影片事後被人上傳至色情網站，少女發現後報警逮捕高男。高雄地方法院依違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪、散播身體隱私部位內容罪，合併重判高男八年。可上訴。

判決指出，二○二二年二月十四日傍晚七時許，高男在台鐵某車站男廁聽到異聲，進到廁所隔間後將手機從上方空隙伸入隔壁廁所，當場拍到一對高中小情侶穿著校服偷嘗禁果。

事後高男將影片上傳個人ＩＧ限時動態，還把影片傳給賴姓、孫姓友人觀賞，影片經過多次轉傳，最後被不知名網友上傳至色情網站。

少女事後得知被人偷拍影片還上網流傳，向警方報案，員警循線查獲高男，依妨害秘密、違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌送辦。

法院審理時，高男聽到面臨最輕本刑七年以上重罪，嚇得喊冤稱不清楚兩名小情侶未滿十八歲，當時只是一時興起，「就好玩」。

法官檢視畫面，少女當時穿著學校運動服，外觀可清楚辨識是高中職在學生，另高男在警局製作筆錄時，也承認知道兩人是學生，不採信高男說法。

法官認為，高男在廁所偷拍小情侶，還將影片傳給兩名友人，明確違反被害人意願；且據遭偷拍少女父母親說法，少女至今仍要靠藥物才能睡覺，「沒有輕生已經很難得」。

因違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪最輕本刑為七年以上，法官綜合事證後，依法判高七年六月徒刑，散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位內容罪判二年，合併處八年徒刑。

影片 廁所 情侶

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