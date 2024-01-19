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台中日租套房藏性交易集團 警破獲逮7人送辦

中央社／ 台中19日電

黃姓男子組成集團，在台中北區某商圈租下大量日租套房，媒合外籍女子從事性交易，全盛時期曾包下40間套房，移民署日前會同警方逮捕涉案的黃男與集團成員等7人，依法送辦。

移民署中區事務大隊台中市專勤隊今天表示，專勤隊接獲情資指出，台中市北區某商圈日租套房，疑似有集團媒合外籍女子從事性交易，立即與台中市政府警察局霧峰分局組成專案小組，報請台中地方檢察署指揮偵辦。

案經專案小組蒐證完備後，去年8月間前往日租套房查緝，當場查獲涉案的10名越南籍女子及1名正要從事性交易的男客，並查扣電腦主機、行動電話22支、大量保險套、拋棄式床墊與毛巾等證物，並扣押不法所得新台幣11萬4400元。

辦案人員查出，集團主嫌黃男自民國110年起趁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響旅遊業，導致商圈日租套房生意一落千丈之際，以每日600元向業者長期租賃房間，為確保涉案女子不被業者發現，集團更主動負責房間清潔工作，全盛時期集團擁有高達40間房間。

此外，集團分工細緻，從製作色情廣告攬客、手機通訊軟體聯繫男客，以及協助賣淫女子安排等都有專人負責，更直接在商圈內設置辦公室，安排2至3名成員駐點，全天候遞送餐點、補充保險套、潤滑液及房間清潔打掃等服務。

集團主打年輕、費用低廉，且能以中文溝通，以1次服務時間為40到60分鐘，收取2800元至5600元不等費用為噱頭，有女子為提供更好的服務，還一邊學習中文，甚至可加價額外服務。

警方將黃男與集團成員共7人，依妨害風化罪移送台中地方檢察署偵辦。10名涉案的越南籍女子，由警方依違反社會秩序維護法裁處罰鍰後，交由移民署依違反入出國及移民法規定執行強制驅逐出國。

移民署 性交易

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