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涉性侵2酒店妹「惡狼慈善家」輕生亡 桃園地院諭知不受理
過去經常在臉書高調為弱勢少年或家庭募款、實際上卻有不少前科的台灣急難救助協會理事長陳在斌，由於私吞善款引人非議，而有「惡狼慈善家、假面善人」之稱，他於2020年5月初的50小時內，在桃園2家汽車旅館先後性侵2名酒店傳播妹，遭檢方依強制性交及乘機性交猥褻罪起訴，由於陳男去年9月24日被人發現引廢氣陳屍在密閉的賓士車內，桃園地院日前依刑事訴訟法規定，按被告死亡者，諭知公訴不受理。
起訴指出，綽號「寶哥」的陳男，於2020年5月1日凌晨2點，將酒店傳播妹帶出場至桃園某汽車旅館，明知A女不願與他發生性交行為，竟以全身力量壓在A女身上，不顧A女酒醉力氣不足無法反抗，強行褪去她的內外褲，對A女強制性交得逞；同年5月3日清晨4點，將另名酒店傳播妹帶至桃園區大興西路某汽車旅館投宿，乘B女酒醉不能或不知抗拒，對她乘機性交得逞，後因B女感受到下體遭人撞擊，突然驚醒將陳男推開報警。
檢警調查時，陳男矢口否認犯行，辯稱是A女先抓他的手摸她的胸部挑逗，且他醉酒無體力，當檢察官提示A女陰道深部棉棒精子細胞層體染色體與他相符時，陳卻又辯稱「是她自己放進去的」；至於B女則說是雙方事先談好價錢，對方同意可發生性行為，可能是她酒醉忘了而他也沒成功，但當檢察官提示DNA鑑定書結果後，陳又改口「我喝酒醉，不知道自己怎樣」等語辯稱。
法官說，經查被告陳在斌業於2023年9月24日死亡，有個人基本資料在卷可稽，依照刑事訴訟法第303條第5款規定，依據被告死亡者，應諭知不受理之判決，而本案也不需經言詞辯論，逕行諭知不受理。
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