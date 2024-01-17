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安置童遭猥褻…母跨海陳情 議員批社會局
台北市議員應曉薇接獲陳情，指一名家防中心媒合安置到機構的13歲女童遭機構人員猥褻，但社會局及家防中心竟等到她要向婦幼隊告發、要求介入調查後，才趕忙聯繫警局筆錄，擔心受害不只一人。北市社會局表示，獲報當天就已處理，所有程序都符合性侵害被害人保護工作標準。
據了解，13歲女童家庭特殊，母親在台從事勞力工作，因非法居留遭驅逐出境，父親無力照顧，但多年來女童母親未曾放棄扶養權，只是礙於法令未能如願，不料竟傳女童遭猥褻，無助的母親透過友人跨海聯繫上應曉薇。
應曉薇說，去年12月18日接獲通報，機構立即將犯嫌開除並限制進出機構，不過家防中心卻僅詢問案主父親是否提告，還將筆錄時間排在1個月後；社會局得知婦幼隊將介入後，才緊急於12月底完成筆錄，甚至女童母親友人想關心此案，家防中心以各種理由拒絕。
社會局回應，12月18日獲報立即處理，隔離行為嫌疑人及維護案主人身安全，即安排社工了解，並通知父母及安排女童父親法律諮詢，在婦幼隊安排下製作筆錄。所有程序均符合被害人保護工作標準，不過女童母親未在國內，社工則安排委託人法律諮詢瞭解相關法律權益。
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