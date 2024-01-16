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40多歲大叔扮醫學系鮮肉騙少女 見面前要上「性愛課」先嘿咻

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

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林男假扮醫學系大1男學生，連續向4名國、高中少女攀談交往，誘騙對方自拍裸照給他。示意圖／ingimage
林男假扮醫學系大1男學生，連續向4名國、高中少女攀談交往，誘騙對方自拍裸照給他。示意圖／ingimage

台中40多歲林姓男子假冒是醫學系18歲大一男學生，上網向4名國、高中少女攀談交往，見對方想見面就騙他去上「性愛課程」，自己再一人分飾兩角扮演課堂教師，藉此對少女性交、拍性愛影片，後又以「情侶間想看私密影像很正常」話術騙裸照，檢方偵結依兒少性剝削等罪嫌起訴他。

檢警調查，林男（46歲）2022年起分別用IG、LINE及臉書等不同暱稱，自稱是就讀大學1年級醫學系學生，先是用IG化名向1名15歲國中少女攀談並線上交往，林見對方要求想見面就和她佯稱，想見面的話她要先到1名老師住處「學習男女間性愛之事」。

林並繼續騙對方說，學習的課程一共4堂，費用1萬5000元且自己已經替她預繳學費，只要對方上完就可以見面，少女因懞懂無知就循著林男說詞到指定地點「上課」，結果林男一人分飾兩角，假冒該名老師同年1月7日先是指導她和男友相處細節、感情觀等。

林男待少女課程結束後，又透過IG私訊她關心進度、鼓勵她繼續上課，少女因此深信不疑再度去上課，結果林男就佯稱其男友要求拍性交影像，進而對少女脫衣、性交同時還錄影，以此詐得少女和他發生性行為的不法利益。

檢警發現，林男除繼續向少女往來，持續又在網路分別向14歲、15歲及16歲的3名少女交往，接續都跟對方佯稱「情侶間想看私密部位影像是很正常的」，引誘4人自拍裸露、猥褻畫面傳給他。

事後有少女將自己和「醫學系男大生」交往一事告訴學校輔導老師才曝光，警方獲報持搜票到林住處搜索，扣得手機發現相關猥褻影像。

檢方訊時，林坦承偽裝是18歲醫學系大1學生，並一人分飾兩角行騙少女性交，引誘4人自拍裸照；被害少女也詳述遭騙過程，也曾告知對方自己僅15歲，但仍被要求自拍裸照，另有相關對話紀錄可佐。

檢方認為林男同時涉犯對14歲以上未滿16歲之人性交、詐欺得利、兒童及少年性剝削防制條例之以詐術使少年製造性影像、猥褻行為之電子訊號，3罪從重應依後者論處，另連同兒童及少年性剝削防制條例之引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪嫌起訴他。

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