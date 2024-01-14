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約少女回家練吉他…5天後男網友反被告性侵 法官見「對話紀錄」判無罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

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高雄林姓男子在交友軟體認識高中少女，2天到林家「練吉他」後發生關係，事後少女男友發現林男跟少女接觸，約林男外出談判，結果雙方爭吵被帶回警局，少女到場後反咬她是遭林男性侵，但法院審理後，發現少女被性侵後還請林男載她返校，2天後甚至再約林男見面，認定性侵罪證不足，判林無罪。

判決指出，前年3月15日林男在交友軟體上認識少女，因兩人都熱愛吉他，2天後林男隨即約少女到他住處練習吉他，在音樂聲催化下，兩人便發生性行為

事隔5天後，少女的男友從通訊軟體發現林男跟少女聊得熱絡，於是利用少女的臉書帳號將林男約到戶外談判，雙方在衛武營停車場爆發爭執，路人見狀後報警，在場3人隨即被帶回警局偵詢。

警方了解起因後，通知少女到派出所，少女見男友、林男都在，隨即指控當天是林男強行脫掉她褲子性侵，馬上對林男提告，林也被檢方依強制性交罪嫌起訴。

高雄地院審理時，林男喊冤，稱當天少女在他房間練習吉他，是少女說他彈吉他很吸引人，然後主動親上來，兩人才會發生關係，根本沒有強迫少女。

法官為此勘驗少女與林男對話紀錄，發現少女與林男發生關係2天後，還主動傳訊息「我心情不太好」、「明天可以帶我出去走走嗎」、「我今天去你家好不好」、「反正那天的相處還沒有人知道」。

且少女與林男發生關係後，兩人還在陽台看風景，甚至要求林男載她回學校，且她人身自由未受拘束，卻未向外求助，反應均與性侵被害人不同。

另外，少女之後跟男友對話的訊息，也未提及遭林男性侵的經過，或有傳送求救等訊息，直到男友約林男出外談判，少女到場後才自稱遭林男性侵。

法官認為，雖然少女診斷有創傷壓力症狀，但少女家庭支持系統薄弱，為打工疏於學業，還曾有激烈反應，診斷結果不見得與林男有關，綜合事證，認定林男性侵罪證不足，判他無罪。

高雄高中少女到林姓網友家裡練習吉他，事後提告林男性侵，法官認為罪證不足，判林男無罪。示意圖／本報資料照片
高雄高中少女到林姓網友家裡練習吉他，事後提告林男性侵，法官認為罪證不足，判林男無罪。示意圖／本報資料照片

性侵 男友 交友軟體 性行為

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