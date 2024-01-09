198公分巨人稱小隻女廁所用「火車便當」夾他 她受辱崩潰衝上街

一名身材嬌小的女子遭身高198公分的陳姓男子性侵，不甘受辱，衝到馬路上表示「想被車撞」。台灣高等法院今給予陳緩刑。示意圖／ingimage

身高198公分的陳姓男子到酒吧參與朋友慶生派對，見一名嬌小的女子擦拭遭酒水潑濕的鞋子，示意對方到廁所清潔，卻在馬桶間性侵。被害人遭辱後連內褲都找不到，還是台北市婦幼警察隊找回。陳只認「約砲」，並指女方用「火車便當」的姿勢配合，台灣高等法院今依強制性交罪判陳2年徒刑，緩刑5年，提供80小時義務勞務並接受12小時法治教育。

陳一審時遭台北地院判4年10月徒刑，二審刑度不僅大減還獲緩刑。陳今天到庭聽判，審判長叮嚀緩刑期間必須負的責任不能忘記，否則緩刑將被撤銷。

被害人僅156公分高，她2021年4月18日受吳姓友人邀約，到酒吧幫朋友慶生。她說，當天遇到陳的女友，在互動過程中，因打翻了酒、弄濕了鞋，陳便進廁所拿衛生紙給她擦拭，但因擦不乾淨，陳點她兩下、示意到廁所去，結果一進廁所就被陳拉到最後一間馬桶間內性侵。

陳的說法和被害人大相逕庭。陳說，進廁所前就已經說好要「約砲」，但一開始他沒勃起，對方拒絕和他發生關係，後來他覺得可以「再試一次」，但仍硬不起來，女方便以「火車便當」的姿勢和他交媾，還一直發出聲音。他說，因擔心被人發現、壓力太大而「軟掉」，卻被罵「你是性無能嗎？想約砲又沒有種。」

陳稱對方威脅若他離開廁所，就要跟別人說遭強姦，兩人因此口角，他罵女方「她臭錶子、這麼癢」，女方則扯破他的上衣。律師說，廁所內空間狹小，如果不是女方配合，怎能強制性交？且女方在離開廁所後，是請其他人幫忙找她的名牌包，反應不像遭性侵。

依市立聯合醫院中興院區、刑事局的採證與鑑定，確認陳確實有以某物插入女方陰道。吳姓男子證稱，被害人告訴他「內褲不見了」，然後指著陳姓男子說被他強暴了、且包包不見了，她的情緒越來越激動，有些歇斯底里。吳說，他將被害人帶離現場，她卻跑到馬路上說她被汙辱了「想被車撞」。

陳姓證人也表示，接到警察通知而到派出所，被害人恍惚，說剛剛被人性侵，開始拜託他以後一定要好好照顧她的爸媽，還交代幫忙處理她弟弟結婚的事，她「很想死、活不下去了」。

台北地方法院認為刑法未規定被害人一定得冒著生命抵抗加害人，只要明確傳遞出不願意性交的訊息，對方執意就構成強制性交，認定陳以身體優勢壓制被害人，以強暴方式性交，判4年10月刑。

案經上訴，高院審酌後減刑。

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