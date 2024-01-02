男友性侵12歲女兒...母親遞保險套勸「給他做沒關係」還一起玩3P

12歲少女被母親男友脫褲子企圖性侵，母親還拿保險套給男友，並勸少女「給他做沒關係」，甚至加入玩「3P」，最高法院判男友判6年8月、母親5年6月徒刑定讞。示意圖／ingimage

一名當時12歲的少女，在6年前熟睡時被母親男友脫褲子企圖性侵，母親不但沒有阻止，反而拿保險套給男友，並勸少女「給他做沒關係，反正他都要進去關了」，甚至加入玩「3P」，最高法院依對未滿14歲女子犯強制性交未遂罪將男友判6年8月、母親5年6月徒刑定讞。

少女和母親2018年間住在母親男友位在澎湖的住處，隔年夏季某日晚上，男子趁少女熟睡時闖入房間、強脫褲子，少女驚醒反抗逃至別的房間，但因門鎖壞掉無法反鎖房門，未料母親和男友一同追進房內，母親向少女「給他做沒關係，反正他都要進去關了」，並拿保險套給男友。

男子再度脫掉少女衣褲，以生殖器猛力摩擦少女下體，但最終未進入少女體內作罷，少女事後在學校和同學聊黃色笑話時提及此事，並向老師通報，報警處理。

少女稱，母親男友當時說「快一點啦」，戴上母親給的保險套後性侵她，母親也在一旁邊脫光衣服邊看，她完了之後，就換母親和男友嘿咻，還不准她離開，她就在旁邊等兩人做完，並說「做愛就是3P」。

少女也曾表示對於和母親男友嘿咻「很不舒服啊、我不要啊」，並說「為什麼我要看到男子跟媽媽做愛」、「我沒有位置睡很不高興」，還說「就是一直做一直做還會有弟弟妹妹」等語。

母親和男友皆否認犯行，男友供稱他2018年間都在竹北工作，沒有回過澎湖，更沒有性侵少女，也不知道少女幾歲；母親也說，她沒有帶少女去澎湖與男友同住過，也沒有發生性侵事件。

法院根據卷證資料及證人說法，不採信母親及男友的說詞，且根據少女輔導相關報告，少女曾以自殘、抽電子煙及喝酒，試圖暫時轉移痛苦的感覺；另母親得知少女被安置，不僅沒有先關心女兒是否安好，反而在電話中責罵少女「這個事情不能說的ㄋㄟ」、「那會是死到什麼人？死到誰？死到我ㄋㄟ」，並要求少女什麼都不能說，或說不知道、不知情。

判決指出，男子案發時年約50歲，少女僅12歲，雙方年紀相差38歲，且男子是母親的男友，少女也稱對方為叔叔，難以想像少女會同意和母親男友發生性行為。

法院指出，審酌母親及男友以3P方式共同性侵少女，違悖人倫綱常，戕害少女身心健全成長，並造成少女心理創傷，甚至會以自殘、刺青方式轉移痛苦情緒，但審酌少女處女膜完整，認定母親男友沒有進入少女下體，二審依對未滿14歲女子犯強制性交未遂罪判男友6年8月、母親5年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

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