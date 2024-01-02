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跨年夜公廁裝針孔偷拍 男遭活逮

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

朱男涉嫌在大稻埕碼頭貨櫃市集公廁，放置寶特瓶造型的針孔攝影機，涉嫌偷拍如廁畫面。記者蕭雅娟／翻攝
朱男涉嫌在大稻埕碼頭貨櫃市集公廁，放置寶特瓶造型的針孔攝影機，涉嫌偷拍如廁畫面。記者蕭雅娟／翻攝
卅三歲朱姓男子前晚趁跨年夜台北市大稻埕貨櫃市集人潮聚集，排隊上性別友善公廁，在廁所內放置二支寶特瓶造型的微型針孔攝影機，企圖偷拍後方女子如廁，被對方察覺有異，入廁發現，報警抓人。警方到場搜出兩具針孔，當時大稻埕還有民眾在施放煙火，朱一跨完年就進警局，依妨害性隱私罪送辦。

網路上同款針孔攝影機售價僅約二千多元，充電後貼上礦泉水標籤貼紙，外觀和正常瓶裝水無異，可偵測動態物體後啟動錄影，且支援循環錄影；警方說，針孔設備日新月異，很多偽裝成日常用品，提醒民眾在公共場合留意。

警方調查，前晚跨年夜，台北市大稻埕碼頭貨櫃市集也舉辦活動，吸引不少民眾聚集迎新年。朱姓男子涉嫌在網路上購買二支寶特瓶針孔，在堤外貨櫃市集等候，趁著跨年倒數結束，許多民眾排隊上廁所時跟著排隊。

當時現場有五間性別友善公廁，朱男疑似鎖定排在他後方的女子，入廁前還持手機拍攝女子長相，舉止怪異引起對方注意。

朱男入廁分別將針孔放置在馬桶左、右兩側，後方女子進入後四處查看，果然發現兩瓶礦泉水標籤上露出針孔鏡頭。

女子立刻告知同行朋友起出針孔，朱當時在現場等候，來不及逃走，被熱心包圍攔下；員警凌晨零點廿分趕到逮人，確認朱未偷拍成功，他求情「可以私下處理嗎？」被拒絕，警詢後依妨害性隱私罪移送士檢，檢訊後請回，限制住居。

針孔攝影機 貨櫃市集 跨年

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