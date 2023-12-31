假借刺青逞慾…男趁女網友服藥嗜睡伸狼爪 一審判刑7年8月

林姓男刺青師2022年2月初服役時，約女網友到刺青工作室嘗試刺青與吃飯，林被控涉嫌趁她服藥嗜睡休息之際，加以性侵。台南地院法官依軍人強制性交罪，判處林有期徒刑7年8月，案可上訴。

判決指出，林本身從事刺青工作，2022年2月5日，他仍是軍人身分時，經由網路交友結識已成年女被害人，兩人相約到林承租、位於台南市的刺青工作室，嘗試由林為女方刺青及一起吃飯。

林駕駛轎車去搭載她，兩人於當天中午進入林的工作室，林先對她手指做無墨刺青的測試，由於女子無法接受刺青的疼痛感，未再繼續測試刺青，且因先前有服用具有嗜睡作用的藥物，在工作室的床上休息。

林明知女子跟他到工作室只是要嘗試刺青與一起吃飯，並無同意一起做愛的想法，男方仍硬上，不顧她拒絕親吻、掙扎閃躲及雙手抗拒不從，加以性侵。女被害人事後不甘受辱，向台南警方報案、檢方起訴。林已於去年3月退伍。

林矢口否認犯行，辯稱當時他覺得與對方有好感，且她雖不願親吻，但脫她衣物及後續進行性交，她均無反抗掙扎；女被害人向法官表示，林要親她及脫衣服，她對當時很信任林所為感到震驚、害怕，又因林力氣很大，她又有服藥而很累想睡覺，不知道要怎麼攻擊，而是用手推他，他有用一隻手抓著她的雙手手腕，試圖掙脫而無果。

法官酌林為逞一己之私慾，對於將其幾乎視同異性閨密對待而具有相當信任關係女被害人，恣意以壓抑女性自主自由意志手段，違反意願而對其為強制性交，並在強制性交過程中，對她拍攝雙方相片，犯後猶飾詞否認犯行，對於所為未見有何歉意悔悟，犯後態度難認良好，念及林並無犯罪前科，依法量刑。