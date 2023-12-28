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8萬包養約女網友嘿咻 台中男假冒調查官連一餐麥當勞都要騙

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中賴姓男子在交友軟體上自稱要以8萬元包養、高額約會金和女子攀談，約出性交就說有偷拍性愛影片索討6000元，或是假扮調查官抓援交，騙女子將3500元連同麥當勞套餐交給他，檢方以賴造成女子惶惶不安起訴求重刑，法院考量賴均調解賠償，依詐欺等罪判他9月、拘役50日，可上訴。

檢警調查，賴男今年2月向女子說要以5至8萬元包養她，雙方6月13日相約到旅館性交，賴事後又佯稱有偷拍2人的性愛影片，若不想被公開就要以6000元買回、寫下道歉聲明，女子心生畏懼報警隨即報警。

賴7月再以同樣手法約出另名女子，2人7月16日約清水區一處停車場見面談論包養一事，也相互摟抱、親吻及撫胸，因女子說對包養一事還要考慮就離去。

未料賴竟假冒調查局的調查官，向她瞎扯說談論包養一事已經錄音，自己職務在身要向上陳報查辦她涉嫌援交，但若女子願意替他核銷費用就不用查辦，7月18日女子依約到麥當勞，點了100元套餐並將3500元放入紙袋一併交給賴。

檢警還查出，賴今年3月12日又以高額約會金吸引第3名女子，向她索討裸照又不滿對方不出面，就傳訊恫稱「你會紅」、「我什麼都敢做」、「我公開剛好而已」等語逼她出面。

檢方以賴男數度利用交友軟體造成3名女子無端承受心理壓力，終日惶惶不安，認為他犯罪手段惡劣，偵結依詐欺等罪嫌起訴，建請法院從重量刑。

台中地院審理時，賴坦承不諱，和被害女子證詞相符，並有對話紀錄、監視器畫面等警方搜索證物等，法院以賴男正值青壯卻欺瞞女子，但考量均達成調解、賠償，依詐欺未遂、冒用公務員名義詐欺及強制未遂等，各判他3月、6月，拘役50日。

賴男連續對3名女子下手，佯稱包養、提供高額約會金，法院依詐欺等罪判他9月。示意圖／ingimage
賴男連續對3名女子下手，佯稱包養、提供高額約會金，法院依詐欺等罪判他9月。示意圖／ingimage

包養 詐欺 約會

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