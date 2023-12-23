攝狼北捷偷拍女短裙底被抓包 奔逃遭攔下送辦

一名劉姓男子在台北捷運行天宮站尾隨穿制服短裙女子至電扶梯，並緊貼在後方偷拍裙底，民眾發現喝止，劉男奔逃遭攔下報警。警方調閱監視畫面掌握犯案事證，警詢後把劉男送辦。

台北市捷運警察隊今天發布訊息表示，8日獲報有女性在捷運行天宮站被偷拍，立即通報線上巡邏員警到場處理，經查29歲劉姓男子涉重嫌。

警方查出，劉姓男子在捷運行天宮站大廳閒晃，期間見到一名穿制服短裙的年輕女子就尾隨在後，趁女子獨自搭乘電扶梯時，緊貼在後，涉持密錄器偷拍裙底。

劉男犯案時，剛好被對向電扶梯的一名男子發現隨即大聲喝止，劉男見狀奔逃，熱心民眾最終在捷運站出入口攔下劉男，報警處理。

警方抵達現場，詢問案情並調閱監視畫面，掌握劉男偷拍女子涉案事證，把劉男帶回偵訊。警詢後，依妨害秘密罪把劉男移送偵辦。

捷運警察隊表示，色狼偷拍手法通常是利用捷運電扶梯擁擠及高低落差，以手機等電子科技設備，竊錄民眾隱私部位，提醒搭乘電扶梯或在車廂等人潮多處，應注意後方有無可疑對象貼近。

警方統計，1月至10月接獲台北捷運站內性騷擾案，件數最多包含西門站、忠孝新生站、忠孝敦化站及市政府站，發生時間有晚上6時至晚上10時、上午6時至上午10時、下午2時至晚上6時，地點分別是車廂、出口、電扶梯。

警方研判色狼會選擇人潮擁擠捷運站偷拍被害人，建議民眾搭乘捷運及電扶梯若遇可疑人士貼近異常舉動，應先設法遠離及留意觀察，車廂內可按壓緊急通話鈕，站體內可就近向站務員求助或撥110報警。

捷運警察隊表示，會持續針對性騷及偷拍熱點，編排綿密巡邏守望勤務，捷運系統內都有裝監視器，有心人士勿因一時私慾觸法。