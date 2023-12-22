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南投某校長被控長期侵犯女童 檢方起訴法院續押

中央社／ 南投縣22日電

南投某國小劉姓校長被指控長時間性騷擾性侵害多名女學童，劉男今年10月被收押，案經南投地檢署偵辦，依妨害性自主罪等案提起公訴，全案移審南投地院，裁定劉姓校長續押。

這名劉姓校長被指控長時間性騷擾多名國小女學童，案經台灣南投地方檢察署分案偵辦，劉男今年10月遭收押，南投地檢署11月26日依涉犯刑法加重強制性交、加重強制猥褻、性騷擾防治法強制觸摸罪提起公訴，南投縣政府12月初決議解聘劉姓校長，永不任用。

根據南投地檢署起訴書，劉男民國83年起擔任國小教師，99年起升任代理校長，卻在85年就在車上對學生觸摸大腿、手部、胸口、肚子並試圖強吻被害人；也有被害人98年在校內被劉男撫摸身體、被強壓在沙發上強吻得逞；也有被害人在校內器材室被劉男「舌吻」。

犯行最嚴重是一名被害人指控她國小六年級時，被劉男載到汽車旅館強吻、以手伸入私處強制性交得逞，之後又駕車強載到竹山鎮某產業道路性交得逞，完事後隔天劉男竟問被害女童「內褲有無沾到血」，並稱自己褲子沾到被害人的血，也拿避孕藥給女童服用。

被告劉男部分犯行超過追訴時效依法不起訴，對於指控，劉姓校長否認犯行，並辯稱部分被害人指訴受侵犯時間有誤，也要求傳喚相關有利證人，但因部分聲請無益事實釐清且逾時效，檢方未同意，全案起訴後移審南投地方法院，法官裁定劉姓校長續押。

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