爆黑人涉性騷挨告 大牙不起訴

前黑澀會美眉「大牙」（左）稱「黑人」陳建州（右）十一年前對她性騷，遭陳提告，北檢認定大牙未捏造事實不起訴。圖／聯合報系資料照片 前黑澀會美眉「大牙」周宜霈指控「黑人」陳建州十一年前對她性騷，陳提告民事損害賠償又撤回，改提刑事加重誹謗告訴；台北地檢署傳喚大牙前、現任經紀人、化妝師及閨密共五人，均證稱多年前便耳聞此事，檢察官認定大牙未捏造事實，且PO文行為與提倡性自主意識的MeToo運動公益有關，昨將她不起訴。

大牙昨回應謝謝司法，一直相信正義會來，謝謝所有關心的朋友、家人。「我依舊相信做對的事，不需要猶豫，也希望這個消息能帶給那些仍深陷在MeToo裡的朋友一個鼓勵及信心。加油！」

大牙今年六月在個人臉書PO文，爆料二○一二年間與黑人及工作人員前往香港錄製節目時，在飯店房間被黑人自後強行環抱性騷，形容「十一年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢」。

檢察官為確認大牙所言，傳喚她前曾姓經紀人、現任及黑人前任黃姓經紀人、黃姓閨密、演藝圈閨密貝童彤（本名蔡玓彤），和當年一起前往香港工作的饒姓化妝師作證。

五人都證稱八、九年前起不只一次聽大牙提及此事；黃女說二○一七年起與大牙合作，大牙就拒絕與黑人同台，提到當年被騷擾時腿軟發抖，情緒憤怒哽咽，之後在節目中與男藝人近身摟抱更崩潰大哭，並直言黑人提告符合他「不容他人詆毀的國王性格」。

黃姓閨密說大牙PO文前還曾覺得不堪，擔心沒人聲援，讓她相當心疼；對於黑人反覆提告行為感到憤怒。

貝童彤說自己結婚時安排座位，大牙要求「離黑人越遠越好，絕對不想碰面」。自己出面作證會有壓力，但對大牙勇敢PO文反喪失工作機會，生活不好過，感到擔心和生氣。

饒女還原十一年前場景，證稱當時要拿面膜給大牙，飯店房門打開就看見大牙一臉驚恐，要她入房陪伴。雙方討論黑人性騷行徑時，黑人又打給大牙，要大牙去他房間看ＤＶＤ。

檢察官審酌證人所述，加上大牙九月親自飛到香港提告，認為大牙對於遭黑人冷凍、性騷擾等情事，並非無中生有或虛擬杜撰，雙方也無足以誣陷男方的恩怨，且均為藝人，大牙PO文非僅為私德，而與提倡性自主意識的MeToo運動公益議題有關，處分不起訴。