MeToo官司 保全證據最重要

黑人(陳建州)。本報資料照片 北檢昨偵結演藝圈兩大MeToo案件，一名婦幼專責檢察官說，此類多年前的不堪往事，若事後被害人要藉由提告討公道，最重要在於「保全證據」，最大的敵人則是「時間」。

兩起案件中ＮＯＮＯ涉案部分，原始爆料人、也是被害人之一的網紅小紅老師向被害者們蒐集來的資料，時間最早在二○○三年，最近在二○一五年；大牙指控前老闆黑人利用到香港工作時性騷擾，距今也已十一年。

NONO。圖／本報資料照片

檢察官說，剛發生不久的性侵、性騷案，可能有被害人或被告遺留現場跡證，監視器可能拍下客觀證據，可供判斷被害人是否被侵犯。但事件發生已久，就不可能取得上述跡證。

檢察官只能靠間接證據，如被害人向親友哭訴，或責問被告，使被告在簡訊或通訊軟體上承認所為或表達歉意，藉此佐證。因此遇到事情說出來相當重要，不僅可保留證據，被害人也不需獨自面對創傷，心靈上有支持和陪伴。

他也建議，性犯罪常有密室犯罪特性，無論當下要不要提告，先保全證據再說；如對話紀錄換手機時要備份、保存，事發時到醫院驗傷，留下紀錄；若因此前往身心科、精神科就診，就醫紀錄也可供檢方參考。