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NONO涉性侵10女 3件不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑林怡秀／台北報導

藝人NONO涉及性侵、性騷多女，北檢昨偵結。本報資料照
藝人NONO涉及性侵、性騷多女，北檢昨偵結。本報資料照
本名陳宣裕的藝人ＮＯＮＯ六月遭網紅小紅老師指控，侵犯包括她在內多名女子，涉嫌性侵、性騷、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女等五罪，共十名被害人出面提告；台北地檢署昨偵結，認為其中三名被害人僅女方單一指述，缺乏其餘佐證，處分不起訴；小紅老師等七名被害人以管轄權為由，移轉至士林地檢署接續偵辦。

小紅老師昨在臉書發文表示震驚，不過還是要對司法有信心 ，這場戰爭真的不容易，「我們一定會堅持下去，絕不會輕言放棄，奮戰到底！」

網紅小紅老師對NONO不起訴感到相當震驚。圖／摘自臉書
網紅小紅老師對NONO不起訴感到相當震驚。圖／摘自臉書

小紅老師當初指控，廿年來ＮＯＮＯ不斷找上各種職業、年紀女性下手，利用臉書、微信、ＩＧ媒介，或電視台工作之便，性侵或強制猥褻包括芳療師、八大工作者等人，人數達廿位以上。

事後有十名女子提告，台北地檢署昨天偵結，針對其中三件做不起訴處分，包括北市中山區某會館工作女子，指控二○一一至二○一三年間，在包廂內提供ＮＯＮＯ油壓按摩服務時遭性侵。

第二位被害人稱二○一一年十二月間，在北市延吉街搭ＮＯＮＯ駕駛白色賓士休旅車，在車上遭強吻及揉搓胸部；第三位被害人也是中山區某時尚會館工作女子，指控二○一○年在會館替ＮＯＮＯ按摩服務時遭壓制、強吻並揉搓胸部。

檢方偵查時，ＮＯＮＯ對於三人指控一律否認，稱對事發經過沒印象，且第一位被害人供詞與前同事、主管證詞有出入，女方自稱事後求助精神科，檢方也查無相關病歷。因三案都僅女方單一指述，ＮＯＮＯ扣案手機中也無與三女聯繫相關資料，事證不足不起訴。

小紅老師等七名被害人，北檢以住居所在地為由移轉士檢偵辦；當時另有一名自稱在台北市市民大道地下停車場遭ＮＯＮＯ侵犯的女子，事後未提告，不在這十案中。

性侵 猥褻 NONO

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