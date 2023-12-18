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高中師偷吃女學生 為她求醫治療性障礙…20年髮妻獲賠30萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

已婚楊姓高中老師3年前偶遇曾教過的高中女學生，當年清純少女已成貌美輕熟女，楊展開熱烈追求，某次楊妻到楊男住處，發現屋內擺有女性用品，驚覺楊男與女學生暗中交往，甚至還為女學生忍痛求醫治療性障礙，氣得對兩人提告求償60萬元，法院審理後，法官根據楊男求醫紀錄，認定楊與學生已進展至親密接觸關係，判賠30萬元。

判決指出，楊男與妻子結婚20年，兩人育有一子，但夫妻因為工作關係分隔兩地，楊妻與就讀國中的兒子住在台中，楊男則獨居高雄。

3年前，楊男偶遇曾教過的高中女學生，見當年清純高中少女已成為貌美輕熟女，隨即展開追求。去年9月間，楊妻發現楊男與陌生女子交往、牽手、出遊，她南下高雄找楊男，結果在屋裡卻發現她沒用過的女性日用品、保養品及女學生的高中大頭照，房間裡還有男性荷爾蒙用藥紀錄。

楊妻質疑楊男和她結婚20年，夫妻性生活趨於平淡，楊卻從未積極尋找解方，如今卻疑似為了女學生求診，治療性功能障礙，可見兩人早已同居、同宿過夜，氣得對兩人提告求償60萬元。

楊男挨告後反駁，稱楊妻提出的證據只能證明他跟學生有逛街、吃飯、牽手，並未舉證兩人有過夜或發生性行為；至於他使用男性賀爾蒙，是因攝護腺肥大就醫，依據醫囑治療，並非為了女學生治療性功能障礙。

法院審理時，女學生則未到庭，僅以書狀答辯，稱她和楊男在高雄偶遇後，楊對她展開追求，因楊男自己獨居，她以為對方已離婚，事後才知道楊男從未離婚，她是在不知情狀況下成為小三，但並未跟楊男有過性行為。

但法官認為，楊男和女學生牽手、還把手放在女方腰臀位置，可見兩人關係非常親密；另外，屋裡有不屬於楊妻的女性日用品，還有用過的快篩試劑，女學生還曾為楊男訂購日常用品，兩人關係應以非單方追求，也非單純見面約會的男女朋友關係。

另外，法官依據醫院回函，楊男當初至男性健康中心就醫，主訴其勃起功能減退，醫囑為一周注射一支男性荷爾蒙，因治療期間正好為與女學生交往時，楊男願意忍受注射針劑帶來的疼痛，積極治療性功能障礙，足以認定兩人已進展至親密接觸關係。

法官認為，楊男住處都有擺放家人合照，也曾請女學生在國外幫妻兒購買衣服，因此女學生早知楊男已婚，綜合事證後，認定兩人交往已侵害楊妻配偶權，判楊妻勝訴，兩人應賠楊妻30萬元。可上訴。

高雄已婚高中老師出軌畢業女學生，還為女方治療性障礙，讓妻子氣炸對兩人提告。示意圖／Ingimage
高雄已婚高中老師出軌畢業女學生，還為女方治療性障礙，讓妻子氣炸對兩人提告。示意圖／Ingimage

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