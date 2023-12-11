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涉偷拍病患私密照 醫材業務稱好玩
從事醫材和藥品業務員的台南市卅八歲洪姓男子，涉嫌利用進出醫院時，在診間和手術房偷拍病患私密處照片，再PO上推特a，在網路引發議論；警方前晚查出洪男身分，前往他家拘提到案，洪表示後悔，被依妨害風化及妨害性隱私等罪嫌移送，檢方訊後以十五萬元交保。
洪昨天上午接受偵詢，據了解，他供稱照片約半年前拍攝後PO上網，是在診間或趁到手術房教醫師使用醫材時，利用醫師不注意時偷拍；因為好玩才這樣做，非常後悔。
近來網傳自稱「Dr．洛」的使用者在推特上，上傳女患者左腳傷口照片，貼文影射性雙關語，另有男病患下體等不雅照，網路議論，各界撻伐，有網友追蹤質疑「DR．洛」疑是衛福部台南醫院邱姓醫師。
台南醫院和邱姓醫師八日到警局提告，事涉敏感與社會矚目，市警局組專案小組偵辦，利用科技偵查發現該推特帳號是台南洪姓男子所有，九日晚間向台南地檢署聲請拘票及向台南地院聲請搜索票獲准。
專案小組前天深夜十一點多直奔洪住處搜索，逮捕洪男，查扣手機、電腦與隨身碟等證物，確認洪嫌就是「DR．洛」；洪也承認犯案。
由於洪供稱是趁到醫院銷售醫療器材和藥品機會偷拍就診病患，警方另函送台南市衛生局認定是否違反醫療法；另洪涉嫌擅自將病患照片PO上網，涉及妨害秘密及違反個資法，將聯繫被偷拍病患提告。
至於影射邱姓醫師涉案的網友，警方將視散布文字是否涉及誹謗要件，通知到案，一併移送檢方調查認定。
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