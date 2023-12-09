陷逾20年性醜聞！他不是杏壇唯一 高雄師解聘案更審中

高雄某國小2017年爆出性醜聞，謝姓男導師23年前疑似性侵、騷擾某學童，當年校方性平會決議，隔年8月將謝解聘，他不服提起行政訴訟，上訴至最高行政法院出現大逆轉，發回更審中；無獨有偶，台東某國小遭解聘古姓校長，失去工作和退休金，同樣正為22年前的性騷疑雲，目前正申訴至高等行政法院審理中。

判決指出，該校2017年接獲當事人檢舉，指稱2000年謝男對她說出含性意味不當言語，甚至觸摸下體，後經性平會調查，謝男曾對她說出「當我的小老婆」、「我的小弟弟要碰你的小妹妹」等不當言語，並於校慶預演日在教室性侵，但事隔20年諸多疑點難以證實，而該校性平會針對另4名學生訪談，發現謝男曾對其他學生開玩笑，遭家長投訴，因而自請離開該校。

該校性平會認定，謝男性騷擾、性侵害行為成立，做出「解聘」建議，2018年8月，該校教評會依教師法「行為不檢有損師道，經有關機關查證屬實者」規定，予以解聘，並經高市府教育局核准，令謝男不服，提出行政訴訟。

對此，謝男上訴自最高行政法院，並搬出司法院第583號釋字文為自己辯駁；此外，原則上於行為當時，即得為解聘，謝認為應類推適用行為時的公務員懲戒法，而非現行法，「逾10年者，即應不予追究。」此案已屆滿10年之解聘處分行使期間，謝男認為，不得再予追究。

最高行政法院認為，謝男已具足不適任教職的法定效果，該校享有終止聘約權利，原判決將解聘處分定為懲戒處分，而謝男如調查所載性侵害行為，已屆滿10年懲處權，且本件事證尚有未明，因此，原判決廢棄，發回高高行更審，目前準備程序庭已終結。

高高行除這起案件外，還有一件台東市區某國小校長解聘案，經裁定應再開準備程序庭。

據悉，在2018年，該古姓校長突然被27歲女子指控，18年前曾性侵過她，隨後經檢察官偵查已事證不足做出不起訴處分，但古男仍被停聘，雖事後終於申復成功，但回任教師不久又遭女方提告，縣府性平會改依性騷擾重啟調查，並予以解聘。古男沒了退休金和工作，全家因聲譽受損，陷入憂鬱低潮。