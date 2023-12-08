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炎亞綸被控性侵未成年人 高檢署不起訴確定
藝人炎亞綸遭網紅耀樂指控，趁當年自己未成年時，加以性侵及偷拍性影像，士林地檢署認為炎亞綸拍攝少年性影像傳給網友，依兒童及少年性剝削防制條例起訴，強制性交部分則罪嫌不足不起訴。經耀樂不服聲請再議，台灣高等檢察署昨駁回再議，性侵部分不起訴確定。
耀樂指控，未成年時與炎亞綸交往，被炎違反意願性交及偷拍性影片散布。士林地檢署調查，炎在2017年12月至2018年6月間不詳時間，於台北市住處拍下性影像；2018年9月，耀樂發現影片外流，傳訊息質問炎，炎回覆手機送修，不知為何外流。
炎否認強制性交，稱為助興拿手機拍攝，拍攝前先問對方，對方沒出言制止，他不知影片為何外流，還請朋友協助下架。
檢方勘驗影片，認未違反意願性交，據拍攝角度，認兩人是面對面狀態，耀樂發現影片外流，隻字未提在不知情狀況被拍攝，難認違反意願拍攝；查扣炎的手機數位鑑識，炎在2019年、2020年間兩度傳性影像給不詳網友觀看，但未散布供多數人瀏覽。
炎在兒少條例修正前涉拍攝少年性影像並持續持有，檢方依修正前製造少年為性交行為電子訊號罪、修正後意圖散布而持有少年性影像罪起訴。
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