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台版「N號房」逼拍裸照 主嫌求刑30年

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

性騷擾示意圖。圖／聯合報系資料照片
性騷擾示意圖。圖／聯合報系資料照片

台中地檢署偵辦台版「N號房」事件，查獲以潘姓男子為首的集團，誘拐全台至少八十六名少女自拍猥褻性影像，還恐嚇少女做出吃穢物，異物插下體動作，在社群網站販賣爽賺八百多萬元，檢方痛斥行為泯滅人性、把人當「玩具」，昨依組織犯罪、兒少性剝削條例起訴潘男等六人，分別求處五至卅年徒刑。

檢察官陳祥薇兩年前接獲檢舉信，指有人在網路販賣少女性影像，被害人遍布全台，經層層突破，查獲潘男（卅五歲）二○二一年起在Telegram創設「SＣＰ」社群，若想入會或升級，還要繳交「投名狀」，也就是提供少女猥褻影片做交換。

檢警查出，潘男招募經營牛肉麵店的陳姓男子（卅七歲）入會，還對外自稱模仿韓國「N號房」事件，陸續吸收張姓、劉姓、蘇姓及李姓等四名男子。

陳男自封「台蘿教主」，透過IG向少女佯稱高薪招募模特兒、贈送iPhone，誘拐至Telegram聊天室要她們自拍，並佯稱每次接案酬勞數萬元，保證影片不外流，許多少女誤認上傳性影像就能賺錢。

檢警發現，陳男要求少女拍攝不同姿勢裸照，包括異物插入下體、吃穢物、拿美工刀在胸口刻字、以尖銳物刺穿胸部下體及自慰，直到發薪水時還囂張告訴少女「一切都是詐騙」，並會製作「威脅大禮包」恐嚇少女繼續拍，否則就散布。

潘男取得大量少女性影像後在SＣＰ販賣，短短三個月就賺得八百多萬元，因被害少女遍布全台，年齡介於九歲至十七歲，檢警透過人臉辨識確認身分，由十名檢察官兩個月內北、中、南奔波就訊完八十六名少女。

據了解，被害少女多數家庭功能不彰，有人甚至想貼補家用才天真遇害，更有人直言受騙不敢聲張，遇害時天天被逼自拍裸照，做出羞恥動作，持續一個多月宛如身處煉獄。

檢方痛批，潘男所為其心可誅，陳男還以「教主」自稱，根本沒把少女視為人，而是當「玩具」，對潘男、陳男、劉男各求刑卅年，其餘求刑五至七年。

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