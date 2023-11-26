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假扮閨密 騙8女網紅傳私密照

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

鄭男專挑追蹤數破5000的女網紅，假扮成閨密騙取對方裸照。示意圖／ingimage
鄭男專挑追蹤數破5000的女網紅，假扮成閨密騙取對方裸照。示意圖／ingimage

彰化縣鄭姓男子從臉書、ＩＧ專挑身材火辣、追蹤數破五千的女網紅，分析其交友狀況後假冒成「閨密」，假借佯以隆乳、內衣穿搭等話題誘騙對方自拍胸部、下體照，檢警查扣鄭男手機驚見大量裸照，至少有八名網紅受害，另有四人未遂，檢方近日依妨害性隱私等罪起訴鄭男，考量其惡行非輕，建請法院從重量刑。

檢警調查，鄭男（卅五歲）二○二○年起在臉書、ＩＧ及抖音等社群，專挑年輕貌美的網紅下手，透過分析女子交友狀況，推斷篩選出女子的「閨密」身分。

鄭男接著假冒閨密帳號、照片，佯稱想做隆乳手術、內衣穿搭等話術，找被害女子討論胸部、身材，並以網路上盜取的裸照先取信對方，藉此換取對方自拍的裸照、私密處照片及影音。

二○二二年二月，鄭男假冒楊姓女子和一名女網紅攀談，卻遭對方質疑真實身分，鄭男為取信被害人，取得楊女的一段聲音檔後，傳送給被害人，對方因此誤信上當。

鄭男以同樣手法再鎖定十一名網紅拐騙，成功取得七人私密照，另四人因交談過程識破鄭男是「假閨密」，沒有自拍裸照或影音；檢方今年八月搜索鄭男住居所，從手機內發現大量女子裸照，聲押禁見獲准。

檢方偵訊時，鄭男避重就輕，但被害網紅指證歷歷，並出相關對話紀錄，檢方認定鄭男涉及妨害性隱私、個資法等罪。

網紅 裸照 自拍

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專挑「追蹤破5000」女網紅下手 彰化男扮假閨密騙火辣裸照

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