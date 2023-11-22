快訊

總統大選最新民調／侯柯配、柯侯配皆贏賴蕭配

3份民調遭排除？柯志恩怒批「誰讓擱置」 學者：完全不存在讓6%

金門代課師拍女學生性感照…檢認無裸露不起訴 家長轟「太扯」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣某國中今年4月傳出陳姓代課老師以強迫或半強迫方式拍攝女學生性感照，涉犯兒童及少年性剝削防制條例，引起社會關注，金門地檢署今天表示，因陳師否認有強迫學生拍照的行為，加上照片並無裸露隱私部位，故檢察官予以不起訴處分。對此，不少家長怒批，真的太扯，第一時間沒有保存好證據，怎麼可能辦的成。

金門地檢署今天表示，經查陳姓被告雖坦承有拍攝女學生照片的行為，但否認有強迫的情形，且認其所拍攝照片亦非性感照片。經該署檢察官指揮警方進行搜索並檢視、還原相關數位證據後，依扣案的照片，發現女學生穿著最多只有到著短褲或露出肩膀程度，均無裸露隱私部位的照片，不足以認定構成兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項拍攝少年與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥的照片罪，故檢察官予以不起訴處分。

對於是否構成性騷擾罪部分，金門地檢署也說，按性騷擾防治法第25條1項規定，僅意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處的行為者，方有刑事處罰而歸檢察官管轄，該案因僅涉及拍攝照片，並無乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處行為，故非屬檢方管轄的性騷擾罪刑事案件，至於是否違反相關行政法規，該署尊重相關主管機關認定。

受害家長氣憤表示，第一時間學校沒有協助保存證據，以致檢警去蒐證時，部分的照片與拍照衣物都被陳師刪除或湮滅，依據現有證據，根本無法對陳師起任何法律作用，更遑論起訴。

也有人說，對於學校性平會組成的申復審議小組裁決陳師僅4年不得聘任為兼任、代課及代理教師處置，大家都無法接受，如今檢調也做出不起訴處分，只能說「司法不公」，根本沒保護弱勢，是要放任狼師繼續殘害其他學童，家長們表示，不排除串聯其他受害學生家長出來抗議，不能讓狼師再害人。

金門有狼師強迫國中女學生拍性感照，受害學生家長出示照片。記者蔡家蓁／攝影
金門有狼師強迫國中女學生拍性感照，受害學生家長出示照片。記者蔡家蓁／攝影
金門有狼師強迫國中女學生拍性感照，金門地檢署近日偵結並為不起訴處分。記者蔡家蓁／攝影
金門有狼師強迫國中女學生拍性感照，金門地檢署近日偵結並為不起訴處分。記者蔡家蓁／攝影

金門 隱私 性騷擾 狼師 檢察官

延伸閱讀

金門藍白大戰！10億停車場交火 副議長歐陽儀雄代妻「戰」立委陳玉珍

偷看老婆手機驚見傳遞裸露照 「這原因」害她提前退伍

影／7旬阿嬤被撞飛…金門小黃不讓行人 恐被重罰、吊扣駕照

高雄14歲女學生住家大樓墜樓送醫不治 母崩潰泣不成聲

相關新聞

高雄男性侵少女判緩刑 大膽無視「社區處遇」下場曝光

高雄謝姓男子2016年3月間，透過臉書結識國中少女進而交往，同年6月中至10月底期間，兩人在住處嘿咻10次，事後被少女父...

金門代課師拍女學生性感照 檢認無裸露不起訴 家長批太扯

金門縣某國中今年4月傳出陳姓代課老師以強迫或半強迫方式拍攝女學生性感照，涉犯兒童及少年性剝削防制條例，引起社會關注，金門...

拿性交檔逼分手砲 毀諾說有備份要再1次...前女友這次不忍了

男子顏郁昇不滿交往6個月的女友分手，約出前女友要求「分手砲」，威脅不從就散布先前做愛的影片、裸照，前女友因畏懼只好跟著到...

癌男2度摸台大護理師胸腿 辯「化療沒性欲」法官不採信

姓歐陽的癌友在台大癌醫分院住院化療，被控摸護理師胸部和大腿，但他否認犯罪，台北地方法院採信護理師說詞，依2個性騷擾罪判歐...

性侵犯該公開嗎？圖解兒少被害人數字 如何避免孩子入狼口

衛生福利部統計去年性侵害通報案件8401位受害人中，有4809人未滿18歲，比率高達57%。礙於法令，媒體報導受限，裁判書查詢系統又隱匿姓名，使得性犯罪者資訊完全不透明，民眾擔憂在不知情狀況下將孩子「送入狼口」。

陽光行動／司法院：兒少法不是保護加害人

公共政策參與平台近三年來有多件要求機關公開性犯罪者的姓名及照片等資訊、新聞媒體不用打馬賽克等提議，皆獲逾五千次附議而成案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。