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私密影像下架困難 78歲翁「視訊裸聊」遭側錄勒索

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

「性侵害犯罪防治法」明訂性影像移除下架規定，但私密影像下架難度高。記者葉信菉／攝影
「性侵害犯罪防治法」明訂性影像移除下架規定，但私密影像下架難度高。記者葉信菉／攝影

性防法移除規定 遇3瓶頸

為保護性影像犯罪被害人，「性侵害犯罪防治法」第十三條明訂性影像移除下架規定，但今年八月十五日上路以來，截至十月十五日，申訴案件成案率僅百分之廿五、成案後自網路移除下架比率為百分之六十七點五八。私密影像下架困難，衛福部表示遭逢三大瓶頸，分別是申訴人放棄、網站IP設置國外、網站業者資訊不明。

私密影像外洩造成「數位烙印」，被害人身心巨創，但移除成效有限。衛福部性影像處理中心統計，八月十五日到十月十五日受理性影像申訴案總計七六二件，但成案數僅一八八件，成案率僅約四分之一；成案案件共涉及二五三個網址，其中一七一個成功移除下架，占比約六成七。

申訴類型 視訊裸聊逾3成

分析申訴案件類型，高達三至四成是「視訊裸聊」時，被害者遭對方側錄，再加以威脅，年齡最大申訴人為一名七十八歲的阿公，在「視訊裸聊」時遭對方側錄，後續被放在網路平台，再被勒索要求匯款贖回影片，否則就要向其子女、孫子女公布影像。阿公不堪其擾，向衛福部求助，希望影像盡速下架。

衛福部保護服務司長張秀鴛表示，移除下架性影像影片遇到三大瓶頸，一是申訴人提供影像，當無法確定被拍攝者為申訴者本人時，需要期限內補件，但往往申訴人沒有繼續補件，導致無法成案。

其次，若申訴人提供完整資訊，要求網路移除性影像，許多網站IP位置設在國外，大型網站有專人處理影片下架問題，處理速度較快，但一般小型論壇或付費網站，常找不到專人處理，無法順利移除。

受害人放棄 封網件數掛零

最後，性影像若無法下架，需進行限制瀏覽，或請業者加註未滿十八歲，不得觀看警語等處分，依法必須向被害人確認，但被害人常誤認為詐騙集團，或不願面對與配合，目前封網案件數為零。

今年二月，性暴力防制四法修正公布後，未依規定下架網路性影像者可處六萬至六十萬元罰鍰，即使是境外平台，最重也可對業者採封網手段。

隨著手機、網路普及，性影像拍攝及散布方便，也使犯罪案件增加。衛福部保護司統計，二○二一年，兒少性剝削通報被害人共計一八四八人，二○二二年上升至二二七一人。案件類型以拍攝、製造、散布、播送、交付、公然陳列或販賣兒童或少年性影像等增加最多，女性受害者人數更多於男性。

衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏提醒，網路散布性影像屬於新世代犯罪形態，對於數位犯罪偵查應建立完整架構，並投入更多人力、資源；性影像被害人可能遭逢相關心理創傷，需要目前家防網絡，如醫師、社工師、心理師提供相關諮商、治療等協助。

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