政院災防辦公室裝監視器 爆出前主任捲性騷

行政院秘書長李孟諺（右起）、發言人林子倫、不當黨產處理委員會主委林峯正昨天出席立法院內政委員會備詢。記者潘俊宏／攝影 行政院秘書長李孟諺昨至立法院備詢爆出政院出現「MeToo」事件，他答詢坦言行政院災防辦公室出現大陸品牌產製監視設備，原委是有同仁投訴災防辦前主任吳武泰性騷擾，架設該監視設備自保。

立院內政委員會昨審查明年度中央政府總預算案關於政院及不當黨產處理委員會部分，國民黨立委李德維質詢，政院災防辦有「小米」無線監視設備，據說有特殊任務。李孟諺回答，監視設備架設是災防辦公室同仁所為，有事先向周邊同仁告知，已請政風處調查了解原委。

李德維追問，架設監視設備是否有特殊任務，能否說明原因？李孟諺說，據政院了解，當時災防辦主任吳武泰被檢舉性騷，檢舉的同仁可能擔心調查過程與當事人面對面，在辦公室架設備以求錄影自保；性騷檢舉已依性平機制處理，政院也把吳武泰調離主管職務，將依性平及政風調查結果做人事處置。

李德維說，政院若要裝大陸製網路監視設備，依規應取得資通安全長同意。李孟諺說，資通安全長由行政院副院長兼任，同仁裝設設備時確實未向相關主管報告，其行為也被制止及警告。