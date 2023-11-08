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假裝借廁所對女同事舔耳襲胸 藝人宥勝強制猥褻起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

藝人宥勝因在女員工家中，強制猥褻女方遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片
藝人宥勝因在女員工家中，強制猥褻女方遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片

今年全台＃MeToo風暴中，過去一向給予人愛家愛妻形象的藝人宥勝（本名王宥勝），遭爆對自己擔任負責人的經紀公司三名女員工襲胸、耳邊吹氣，甚至假借到女方家中借廁所，伺機對一名新進女員工強吻、舔耳及襲胸。台北地檢署調查後，由於前兩者屬性騷擾案件且未提告，但後者已涉及公訴罪的強制猥褻，因此今天將宥勝起訴。

宥勝遭指控他性騷的3名女員工，他曾發文道歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」

據了解，全案係由民眾向台中地檢署告發，後移轉至北檢偵辦，涉案被害女子共3名，但經傳喚後3女均未提出告訴。因前2名案情屬性騷擾防制法範且未提告，北檢後來已簽結，僅就對一女在女方家中，跨坐、強吻、襲胸，涉犯強制猥褻部分起訴。

檢方調查，2016年底，宥勝在工作結束後，已順路為由提議送被害人返回新北市新店住處，再以借廁所為由進入室內。如廁完畢後，宥勝佯裝心情不佳，邊抱怨邊走向坐在沙發上的被害人，乘女方不備，突然跨坐在被害人大腿上，以手控制女方行動，再用一手迅速解開被害人內衣，以舌舔耳及襲胸，最後因女方持續反抗而停止。

廁所 提告 猥褻 性騷擾 MeToo 宥勝

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