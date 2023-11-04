台中焊接工交往少女拍性愛片 傳推特賺看片收費…一理由免關

台中市陳姓男子是焊接工，與一名15歲少女是男女朋友，陳男與少女多次發生性關係，還拍攝少女裸露下體、性愛片，去年2月至4月間陸續上傳推特（twitter）等網路社群，以單張相片50元至包月看到飽1000元的收費方案，提供網友觀看，警方循線將陳查緝到案，一審認定陳無前科，且與少女達成和解，判刑2年、緩刑5年。

判決指出，陳姓男子是焊接工，在去年2月間與一名15歲少女是男女朋友，二人除了發生性關係之外，陳男還在自己的租屋處、少女住處、賓館等地點，拍攝與少女歡愛，以及少女裸露胸部、下體的影片。

陳男陸續在去年2月至4月間，將性愛照片、影片上傳到推特（twitter）等網路社群，提供不特定人觀看，以每張照片50元、5分鐘以上影片400元、5分鐘以內影片300元、包月觀看700元，以及無限量觀看月租1000元的價格向網友收費，有網友看到後即付費購買。

警方獲報後在去年8月間前往搜索，在陳男租屋處查扣儲存性愛相片、影片的手機一支，另外也在少女的住處，查扣少女手機，手機內也有相關性愛影像，全案警詢後，依違反兒童及少年性剝削防制條例，移送法辦。

台中地院審酌，陳男僅為滿足個人性慾，罔顧少女身心發展，對少女日後婚姻、交友、兩性關係等方面造成不良影響，侵害少女的人格尊嚴、性自主決定權，所為不可取，不過考量到陳男沒有前科，案件審理時已承認涉案，也與被害少女達成調解，也已旅行部分調解條件，認為陳男是一時失慮，加上少女也同意給予陳男緩刑。