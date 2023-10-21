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白天是親哥哥 晚上變成惡狼…親妹遭性侵長達4年

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一名男子為發洩個人性慾，以長兄身分，竟將小他10歲的親妹妹視為禁臠，趁夜間睡在同一房間之際，自小學至高中，一共九度性侵親妹得逞，新北地檢署日前依強制性交及強制猥褻罪嫌起訴。

起訴指出，新北市一名現年28歲男子，為發洩個人性慾，將從小與他睡在同一房間，小他10歲的親妹妹視為禁臠，白天在家人面前是十分照顧又體貼親妹妹的長兄，當晚上二人同處一室之際，變身成為一頭惡狼，將親妹妹從國小五年級至高中一年級，長達4年多，當成性奴婢般對待，前後共九度性侵得逞。

長期遭親哥哥性侵迫害的妹妹，一開始因年幼不知如何反抗，直到就讀高中一年級才敢勇敢出言拒絕，為求脫離長兄長年的魔掌控制，主動報警提告。新北地檢署日前依強制性交及強制猥褻罪嫌起訴。

示意圖／Ingimage
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妹妹 性侵 猥褻

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