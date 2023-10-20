已婚女輔導員拍8男童「全裸共浴圖」來滿足性慾 下場慘了

某育幼家庭蕭姓已婚女輔導員利用照顧8名男童機會，偷拍他們全裸洗澡照，有男童長大檢舉，檢警搜索查扣不少「證物」，依兒童及少年性剝削防制條例起訴，台北地院審理，數罪重判蕭女有期徒刑8年6月。可上訴。

蕭女2010年起在某兒福中心育幼家庭擔任生活輔導員，負責院童生活起居，8名男童分別曾在育幼家庭「小家」固定或短期由蕭女照護。

檢察官指控，蕭女明知被害8名男童年紀在7至11歲，卻利用管理、處罰權限偷拍他們一起洗澡的全裸照，藉以滿足自己的性慾。

2015年1至6月，蕭女在育幼家庭「小家」浴室內，要求4個男童共浴，在他們洗浴還沒完成時，持手機拍攝4人裸露生殖器的合照6張。

2016年1至6月，蕭女在另一「小家」浴室內，要求5個男童共浴，且不得關門，再拍下數目不詳的5人全裸照片；同時期，蕭女另在「小家」浴室要求「另一種組合」的3個男童共浴，數目不詳的男童全裸「共浴圖」又入鏡。

2012年3月1日，蕭女利用1名男童接受夜間照護，趁協助他脫衣，再次拍攝男童以衣物包覆頭部但露出性器官的照片2張，蕭女將相關檔案全部存在隨身硬碟中，建立檔案名稱「生活紀錄2012年3.4月0301○洗澡」。

1名男童長大一點後，在兩性平等課提到被拍裸照，引發育幼家庭職員懷疑，警方獲報對蕭女搜索，查扣證物，起訴蕭女。

蕭女否認違法，辯稱是小孩子請她幫忙拍的，辯「我有拒絕，直到他們遮掩生殖器官才同意幫忙拍攝」，手機內檔案也已刪除，還說孩子們都充滿笑容、遮掩自己的生殖器等。

蕭女的辯護人說，洗澡屬於維持身體清潔的行為，拍院童洗澡不是猥褻的行為，蕭女只是愛拍小孩的生活記錄而已。

不過，法官傳喚育幼家庭生活輔導員、家庭組長、主任查證，認定育幼家庭有人斥責蕭女未注意院童的私隱，加上院童作證時，皆稱不是自願要求蕭女拍洗澡畫面，蕭女成立犯罪。

判決書說，蕭女明知男童身心處於發展階段，為滿足一己慾望，拍攝被害兒童全身裸露的猥褻照片，戕害兒童身心發展，惡性重大，她以不合理辯詞脫免刑責，犯後態度難見悔意。