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付錢又反悔 警涉「白嫖」2大過免職 隊長也遭殃

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭縣警局宜蘭分局前偵查佐林男涉嫌白嫖，遭記2支大過免職。記者戴永華／攝影
宜蘭縣警局宜蘭分局前偵查佐林男涉嫌白嫖，遭記2支大過免職。記者戴永華／攝影
宜蘭警分局一名26歲林姓偵查佐召妓，完事後付1800元又反悔，竟涉嫌亮出警證將錢搶回，被應召站負責人一狀告到縣警局，縣警局依違反貪汙治罪條例報請檢方指揮偵辦，已開考績會將林記兩大過免職；據了解，林和妻子都是警察，因房貸、育兒負擔沉重，林男每周僅1000元零用錢，手頭拮据一時衝動白嫖，事發後相當後悔。

據了解，林姓偵查佐是宜蘭人，警專35期畢業，2018年分發回宜蘭時，先在派出所，後調到分局偵查隊，已婚並育有2子，妻子也是警察。同事得知他涉及「白嫖」感到難以置信，稱林男給人的感覺話不多，平常待人處事溫和，驚問「怎麼會發生這種事」？

警方調查，林姓偵查佐這個月初打電話給應召站，相約在宜蘭市某小旅社從事性交易。完事後，林男將2000元交給泰國籍應召女，找回200元，離開後反悔，返屋亮出警證，恐嚇泰籍小姐已違法，將錢全部搶回。

對方拍下他性交時所戴的保險套以及衛生紙等證據，告知應召站的負責人，應召站吞不下這一口氣，透過管道告上縣警局，以致全案曝光。

據悉，林男和妻子每月的收入大約10萬元，要支付房貸、信貸以及扶養2個孩子的費用，扣除必要的開支後所剩不多，林妻每周給丈夫1000元的零用錢，林男因為手頭拮据，嫖妓完一時衝動搶回1800元，事發後相當後悔。

警方指出，林男涉嫌白嫖部分，依違反貪汙治罪條例報請宜蘭地檢署指揮偵辦，釐清案情。縣警察局本周一開考績會，記林男二大過免職，偵查隊長王曜星遭連坐處分，調非主管擔任刑大警務員。

就性交易部分，則依違反社會秩序維護法裁處林男及應召業者，後續依妨害風化罪嫌偵辦，泰籍應召小姐還待傳喚到案說明。

宜蘭 應召站 警察 性交易 貪汙 保險套

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