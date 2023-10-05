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影／八旬翁「狂頂」要她讓出博愛座 網怒：這是性騷擾

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導

博愛座爭議再起。一名女網友上網PO出一段公車上的影片，她因生理期不適坐在博愛座，前方站著一名拉著吊環的老翁，沿路前後搖晃，女網友指「晃靠近我時，隱私部位就在面前」，她要求老翁保持距離，老翁卻用李昂式年齡大法，指自己80歲了，要求讓位，引發網友討論，有網友說，「這是性騷擾吧」，「故意靠近要人讓座的做法，無法認同」。

這名女網友今在臉書社團爆怨公社PO文，指自己今天生理期、痛經加血崩，搭公車時看到有博愛座，就坐著休息，「某站上來這位先生，直接站在我面前，隨著自己的節奏（公車沒在走），一直有意無意進行肢體接觸，公車橫排博愛座較矮，他晃靠近我的時候隱私部位就在我面前，還一直用腿觸碰我的大腿。」

影片中確實可看到這名老翁不時前後搖晃，時而碰到前方坐著的女網友，女網友不時用雨傘擋住，避免兩人肢體碰觸。

女網友說，「礙於身體狀況（身下正在涓涓熱流），我只能跟這位先生說：不好意思我們可以保持一點距離嗎？沒想到這位先生開口就是李昂式年齡大法『我80歲了，可以讓個位子給我坐嗎？我站不穩』」

女網友說，這名老翁若想被讓座，為什麼不一開始就說？而是用這麼令人不舒服的方式暗示？若他真的很睏站不穩，自己也會讓他，「但這樣搖晃磨蹭是什麼意思？是故意讓人覺得噁心不舒服，主動離開嗎？」

影片與文章PO出後，引發網友討論，「性騷告下去！直接開去警局！」「故意的吧！她就是想妳讓位，才故意貼這麼近」、「好噁心」、「癡漢列車」、「再多藉口都不能掩飾老不修」「只是用....老當藉口吧，後面根本沒人，不需擠到你前面」、「真的好想看到把衛生棉丟到想搶位子的人臉上。」

女網友PO出今坐在公車上的博愛座時，被前方站著的老翁要求讓位。圖／翻攝自臉書爆怨公社
女網友PO出今坐在公車上的博愛座時，被前方站著的老翁要求讓位。圖／翻攝自臉書爆怨公社
女網友PO出今坐在公車上的博愛座時，被前方站著的老翁要求讓位。圖／翻攝自臉書爆怨公社
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博愛座

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