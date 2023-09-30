講出去你就死定了！台南男對女友稚女逞獸慾4年判刑9年

高姓男子3年多前將女友及其3名女兒接到台南同住，卻趁同床而眠多次對念國小么女伸狼爪，逞慾時同床姊姊說夢話，還恫嚇她「如果你講出去，你姊姊就死定了」，不滿她過程突然睜眼，持菜刀要求跪地，高男辯稱待她如同親生，法官認他犯強制猥褻、強制性交等8罪應執行9年。

判決指出，女童國小3下學期至小4期間，高在住處2樓房間內，利用其同床而眠機會，違反其意願，將手伸入其衣物內，撫摸胸部及下體外，還親吻她，事後還恫稱「如果你講出去就死定了」等語，強制猥褻得逞。

直至小五，不顧女童以手推拒，將她拖至床上，以手壓制其雙手，強制性交得逞。有次因姊妹同睡一房，姊姊突然說夢話，高男恫稱「如果你講出去，你姊姊就死定了」等語。

她上了小六，高惡性不改，因不滿她突然睜開雙眼，將她帶至1樓廚房，並持菜刀對跪在地板上女童恫稱「以後再讓我發現你動或跟我對到眼，你就死定了」，又命她起身後將雙手放在餐桌上，而強行自背後硬上。

去年5月間，女童遭同學性侵，而至警局製作筆錄時，她才向社工供出，遭母親同居男友性侵的慘痛經驗。她說，因為母親會懷疑她，姊姊幫不上忙，且不想讓姊姊擔心，才忍耐多年未說。

高男矢口否認，辯稱與她感情很好，如同自己的女兒一般，對於她的指述覺得莫名其妙，且若真有其事，以其個性不可能拖到現在才說。

案發後，女童至奇美醫院鑑定，診斷她有創傷後壓力症候群，且創傷後壓力症候群與她在非自願下與被告發生性行為有關。同時，佐證其證述，小三下學期開始經被告以違反其意願方式為猥褻及性交行為，又因為被告所為多在夜裡，造成她無法好好睡覺，致學業大幅退步，更導致她出現自傷行為。

台南地院認為，女童歷次偵訊及審理時證述，就案發時點、地點、被告如何威脅她不能對外及對姊姊說、其中一次被侵犯時姊姊曾說夢話的過程，以及被告對她猥褻、性交順序、態樣及體位等細節均詳述在卷，且始終陳述一致，若非親身經歷且記憶深刻，絕難於各次接受訊問時就案發過程證述一致。

台南地院認高男對未滿14歲女子犯強制猥褻罪處3年；又對未滿14歲女子犯強制性交罪，共6罪，各處7年6月；又犯攜帶凶器對未滿14歲女子犯強制性交罪處7年8月，應執行9年，可上訴。

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