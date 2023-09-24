科技大廠工程師曖昧公司人妻 付66萬和解又被討百萬違約金

在科技大廠上班的吳姓男子與同公司的人妻曖昧，被同在台積電上班的涂姓人夫發現，吳男去年在涂男要求下，付出66萬元簽下和解書，聲明若再予人妻聯繫，要賠償166萬元懲罰性違約金。結果簽完和解不久，涂男又懷疑吳男繼續與妻子聯繫，依合約書內容要求吳男賠償166萬元，法院審理後，法官認為涂男無法證明妻子聯繫對象是吳男，叛涂男敗訴。

判決指出，涂男與妻子結婚7年，兩人都在台積電南科廠上班，去年涂男發現妻子疑似出軌公司吳姓同事，私下委託徵信社蒐證後，以通訊軟體傳訊息給吳男，要求吳別在接近他妻子

去年9月間，涂男拿著徵信社資料，跑到台積電宿舍找上吳男，拿出「侵害配偶權和解書」，不僅要求吳男賠償66萬元，未來也不得與他妻子聯絡，若有違反和解書內容，每次要賠償166萬元懲罰性違約金

事隔數日後，涂男發現吳男透過胞妹通訊軟體帳號持續與妻子聯繫，涂男認為吳男違反兩人簽下的和解書約定，提告要求吳男履行協議，賠他166萬元懲罰性違約金。

吳男挨告後喊冤，稱他與涂妻是公事認識，因業務上頻繁接觸互生情愫，但僅止於曖昧階段，兩人從未發生關係，何況他並不知道涂妻已婚，是直到去年涂男找上門，他才知道對方早就結婚有小孩。

吳男稱，涂男知道妻子跟他的事情後，去年跑到他宿舍門外，強逼他簽下和解數，他擔心失去工作，才會應涂男要求簽名，並賠償66萬元，他雖然不甘受騙，但仍信守承諾未與涂妻聯繫，涂再逼他付出166萬元，根本沒有道理。