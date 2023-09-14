誆身纏嬰靈會得乳癌…神棍性侵多名女學生「中風才停手」 判關22年

自稱命相師的男子洪添進謊稱有嬰靈、魔神仔或恐嚇得癌症等，假借幫忙改厄運，長期拿毛筆或以手沾朱砂墨水畫胸部猥褻，或以手、生殖器性侵多名女學生，次數達169次，直到他中風才停止，一審依強制猥褻、強制性交、對未成年人強制性交等罪判刑22年，案件上訴，台灣高等法院今維持一審判決。

檢警調查，洪添進（67歲）為方便性侵女子，還自行改裝一輛百萬高級商用廂型車，在車上放置床褥與清洗身體的設備；洪透過一名鋼琴教師認識大學生E女，2015年9月至2016年6月間謊稱有嬰靈跟著E女，才會導致身體不好。

女方信以為真心生畏懼，聽洪指示脫光衣物，讓洪用毛筆沾紅墨水在胸、腹部、下體畫圓、寫字；洪案發後3、4個月，再向E女佯稱會得子宮頸癌，並用毛筆沾紅墨水在胸部、下體寫字，最後以手指沾硃砂插入下體，性侵得逞。

2016年7、8月間，未滿18歲的C女因出車禍和祖母一同找洪「收驚」，洪佯稱C女車禍後要作法，且身後跟很多「魔神仔」，定期作法可以預防乳癌，五度在祖母面前要求C女脫光衣物，以毛筆沾紅色墨水在胸、背、腹部畫圓寫字，再以手指沾墨水伸入C女下體轉動念咒。

洪透過E女介紹而認識B女，2016年9月至2020年3月5日間趁B女失戀，佯稱對方體內卡陰，若不接受治療會有子宮肌瘤，且未來沒有好姻緣、將死於非命、家中祖先不得安寧，若接受治療會延長壽命，在車內以同樣手法用毛筆沾硃砂畫胸部，再用手替對方胸部按摩，以手指、生殖器性侵4次。

B女雖感到不舒服，並向E女表示「我就是不喜歡他伸進去摸的感覺，很痛」，更常講到一半就哭，但她未懷疑洪，並將洪介紹給當時僅就讀高中二年級的學妹A女。

洪故技重施，2017年1月至2018年4月趁A女與前男友分手，佯稱若不接受宗教治療會變得很慘、罹患子宮頸癌及乳癌、19歲就會死掉、父母會離婚、母親會回越南，以每周一次頻率在車內替A女「祭改」，以毛筆沾硃砂畫胸部、下體，再用手指及生殖器性侵得逞63次；2018年4月之後，洪仍以相同方法性侵滿18歲的A女95次，直至2020年3月6日，洪在車上性侵A女時突然中風才停止。

同年5月，A女因身心受創向學校諮商事求助，讓案情曝光；洪添進否認犯行，一審認為洪為滿足性慾，利用怪力亂神之語，壓抑女子性自主決定能力，長期猥褻、性侵，讓被害女子留下難以磨滅陰影，判刑22年。

案件上訴，高院根據被害人的證述、對話訊息紀錄、精神科診斷證明書、扣案自用小客車勘驗結果、DNA鑑定等證據，不採信洪的辯詞，維持一審判決，仍判洪22年。

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