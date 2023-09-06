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高雄棉花糖爺爺伸狼爪 襲胸2少女拿麥芽糖加150元當封口費
在高雄前鎮區擺攤賣棉花糖的林姓老翁，假藉要教兩名下課的國中少女製作棉花糖，卻趁機摸背、襲胸，兩名少女嚇到後推開老翁，林男擔心少女回家跟爸媽告狀，還拿出150元跟3支麥芽糖當「封口費」，掏錢時還不忘再伸狼爪，高雄地檢署偵結，今依加重強制猥褻罪嫌起訴林男。
檢方調查，今年2月23日下午4時許，剛下課的兩名國中少女（甲女、乙女）先後到林男的棉花糖攤位購買棉花糖，林男假藉好意教少女製作，卻趁機牽著甲女的手製作，還趁甲女不注意時，摸了甲女的背部及屁股。
甲女被林男行為嚇到，嚇得馬上把林男推開，結果林男又把甲女拉回，逼她完成兩支棉花糖，直到另兩名同學到場，甲女才趁機離開。
沒料林男摸完後仍不罷手，等下一名少女乙女到場後，又邀請乙女來製作棉花糖，接著趁乙女專心製作時，伸手摸背還肘擊乙女胸部，等到乙女要離開時，林男擔心乙女回去告狀，還拿出150元跟3支麥芽糖給乙女當「封口費」，要乙女「不要跟爸爸媽媽老師講。」
兩名遭襲胸的少女離開後隨即報警，檢警偵辦時，林男辯稱只有扶著兩名少女的手製作棉花糖，並沒有摸胸、摸背，但檢方根據兩名少女證詞，認為兩人遭摸胸後已有反抗動作，林男仍將兩人拉回，已構成加重強制猥褻罪，今偵結將他起訴。
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