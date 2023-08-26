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影／淫男人妻「四師」大會 台南查獲7男3女性愛轟趴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

張男與范女經社群軟體以鳥類訓練師、人妻情慾按摩師、gg修復師及足療師「4師」大會，在全台各地邀集單身體驗，24日選在台南中西區民宿徹夜狂歡，再向參與男子收取3300元至4000元不等費用，警方當場逮捕參加轟趴性交易7男3女均來不及著衣，乖乖趴蹲在床邊接受調查。

台南市警二分局日前網路巡邏當中，發現有人利用社群邀集舉辦性愛轟趴，並預告24日將至台南開趴。員警追查掌握主辦人50歲張男與54歲范女兩人身分後，連夜報請台南地檢署指揮偵辦。

前晚員警喬裝路人在性派對預告集合地點周邊監控，發現張男及范女分別與多名男子接觸後並帶入大埔街某民宿內，經研判該處即為轟趴舉動處所。

警方緊急聲請搜索票獲准，晚間8時30分許攻堅破門，除張男及范女外，在民宿內2樓當場查獲黃姓等7名男子及葉姓等3女均全身赤裸，並分兩房間正非法從事性愛轟趴。正在屋內歡樂中男女均來不及著衣，乖乖趴蹲在床邊接受調查。

警方調查，張、范兩嫌以社群軟體為工具，在全省巡迴舉辦性愛轟趴，並以鳥類訓練師、人妻情慾按摩師、gg修復師、足療師4師大會，吸引不特定男子報名，而每名參加之男子收取3300元至4000元不等現金，並視活動人數再邀約不等女子來參與性愛派對。所得現金事後扣除住宿場地、保險套等費用後，再由主嫌2人與參與女子朋分牟利。

同時，張、范兩人舉辦性愛派對活動特別小心也有經驗，舉辦地點均挑選藏身巷道內有如民宅的低調民宿，且參加男子採私訊接受報名後，還需由審核身分確認，並在活動前2小時才告知報到地點，確認身分後才帶至民宿。

而張、范女兩主嫌也在毫無防備下為警控制，不敢置信23日甫在台中舉辦完性愛轟趴，移師台南後竟踢到鐵板，首次慘遭警查辦落網。

警方當場逮捕並查扣活動收取的現金4萬6300元、保險套447個、潤滑液7瓶及手機等證物。警方詢問後，將張、范女依涉嫌妨害風化罪移送台南地檢署偵辦外，另10名參加轟趴性交易7男3女，分別以社會秩序維護法各裁罰3000元。

警方詢問後將張、范女依涉嫌妨害風化罪送辦外，另參加轟趴性交易7男3女，分別以社會秩序維護法各裁罰3000元。圖／讀者提供
警方詢問後將張、范女依涉嫌妨害風化罪送辦外，另參加轟趴性交易7男3女，分別以社會秩序維護法各裁罰3000元。圖／讀者提供
台南警方攻監破門後，正在屋內歡樂中男女均來不及著衣，乖乖趴蹲在床邊接受調查。圖／讀者提供
台南警方攻監破門後，正在屋內歡樂中男女均來不及著衣，乖乖趴蹲在床邊接受調查。圖／讀者提供
警方當場逮捕並查扣活動收取的現金4萬6300元、保險套447個、潤滑液7瓶及手機等證物。圖／讀者提供
警方當場逮捕並查扣活動收取的現金4萬6300元、保險套447個、潤滑液7瓶及手機等證物。圖／讀者提供

性愛 台南

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