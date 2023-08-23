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網紅男舞者告白失敗 趁一對一時性侵女舞伴判關3年4月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

自稱網紅的謝姓男子常自拍舞姿PO網，與女舞伴「一對一」練舞時，卻抱住對方躺地，摸胸、指侵。謝不認罪，一、二審採信被害人說法，依強制性交罪判謝3年4月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

2022年4月11日晚間，謝透過IG邀被害人翌日練舞，被害人表示可練到晚間8時，被害人預約舞蹈教室，再傳訊息通知謝。

謝、被害女子隔天晚間6點抵達舞蹈教室，7點時謝趁女舞伴坐在地上看手機，先自後方環抱她的腰部，再憑身型、體力優勢抱住她躺在地上，摸她的胸部、下體，並指侵得逞。

女舞伴趁謝鬆手時，匆匆逃離教室，傳訊息給當時的李姓男友，約李在捷運西門站見面哭訴，向台北市警中山分局報案；謝承認與被害人單獨練舞，辯稱練舞時因舞蹈動作有所接觸，否認性侵

法院調查，謝與女舞伴因練舞相識1年多，曾在2021年6月向被害人告白，但女方並未回應，謝之後另結交女友，但維持與被害人約會練舞的關係。

女舞伴在偵查、審理都稱遭指侵，她有把事情告訴男友、父母；被害人說，她因舞團認識謝，練舞場地由謝提議，場地費用是到現場平分。法院認為被害人供述明確、一致，她與謝沒有嫌隙，曾拒絕謝告白，事發後，被害人不曾索求，若不是遭到性侵害，不會在偵查、審理時甘冒偽證風險陷害謝。

法院認為被害人作證時，不願再重複回想，經檢察官詰問時，還會出現哭泣、情緒不穩的情狀，與遭受性侵害者的情緒反應相當，認定謝犯案。

一、二審認為謝利用對方的信任，在密閉空間、共同練舞時強制性交，犯後不認罪、未表示歉意，審酌謝自稱曾從事「網紅」工作、現在擔任保全員，判3年4月徒刑，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

示意圖／ingimage
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性侵 告白 網紅

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