前妻離婚後即懷孕...台男自認戴綠帽怒告 關鍵證據揭真相

台男怒告前妻出軌，但受孕日是離婚後三日的事情。（示意圖／Ingimage）

離婚不久後女方即懷孕，未必和出軌有關。臺灣高雄一對男女在5月20日結婚，婚姻卻不圓滿，甚至離婚收場，男方事後發現前妻離婚不久後即懷孕，8個月後產嬰，懷疑對方可能沒有離婚時已經出軌，所以向她提告，女方明言並非前夫骨肉，再推算受孕日是離婚後3日的事，法官採納女方證供，將案件駁回。

根據判決書，陳姓男子和湯姓女子在2019年5月20日結婚，但婚後感情生變，翌年9月12日辦理離婚手續，湯女不久后就懷孕，到了2021年5月21日生下一名男嬰，由於時間過於接近，陳男一度懷疑自己是男嬰生父，但湯女澄清並非陳男的骨肉。

女被告離婚不久後懷孕，引來前夫懷疑婚內出軌。（示意圖／Ingimage）

陳男懷疑湯女在兩人婚姻仍然生效期間出軌，自己的配偶權遭到侵害，所以對她提告，湯女在庭上否認指控，解釋她在2020年10月24日到醫院產檢，紀錄顯示懷孕周數5周5天，醫生進行超音波檢測，根據胚胎大小，認為受孕日應是2020年9月15日，即是離婚後3日的事情。

法官根據高雄榮民總醫院出生證明書所載懷孕周數滿35周6天，相信湯女的受孕日期和先前的產檢報告接近，採納其說詞，但案件仍可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》